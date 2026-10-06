Fidan: Yemen-Suudi Arabistan Sorunları Barışçıl Yollarla Çözülmeli

Fidan, Yemen ile Suudi Arabistan arasındaki sorunların çözümüne ilişkin görüşmede, “Barışçıl ve diyalog temelli seçeneklerin ele alınmasının gerekliliği değerlendirildi” ifadelerini kullandı. Bölgesel gerginliklerin kalıcı çözümünün ancak siyasi diyalog üzerinden mümkün olabileceğine işaret eden Bakan, Türkiye’nin bu yöndeki çabalarını sürdüreceğini kaydetti.

Mekke Anlaşması, Yemen tarafları arasında barış ve uzlaşının tesisi amacıyla 2018 yılında Suudi Arabistan himayesinde imzalanmış ve uygulamayı denetlemek amacıyla siyasi ile savunma komiteleri kurulmuştu. Riyad’daki toplantı, anlaşmanın hayata geçirilmesinde yaşanan gecikmelerin ardından tarafları yeniden bir araya getirmesi bakımından önem taşıyor.