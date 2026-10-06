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Talayi-Nik: Silah Üretim Kapasitesi Savaş Öncesine Göre 2,5 Katına Çıktı

6 Ekim 2026 - 18:55
News ID: 1874684
Talayi-Nik: Silah Üretim Kapasitesi Savaş Öncesine Göre 2,5 Katına Çıktı

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Talayi-Nik, ülkenin silah ve savunma teçhizatı üretim kapasitesinin Ramazan savaşı öncesindeki döneme kıyasla 2,5 kat arttığını duyurdu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Rıza Talayi-Nik, ülkenin savunma sanayisi ve askerî hazırlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Talayi-Nik, savunma sanayisindeki üretim ivmesine dikkat çekerek, silah ve savunma teçhizatı alanındaki üretim kapasitesinin çatışmaların öncesine oranla 2,5 katına ulaştığını belirtti.

Savunma altyapısının her türlü tehdide karşı güçlendirildiğini vurgulayan Talayi-Nik, İran Silahlı Kuvvetleri’nin olası yeni saldırılara karşı düşman hedeflerine yönelik gerekli karşılığı vermeye hazır olduğunu ifade etti. Sözcü ayrıca, savunma sanayisinin yerli imkânlarla ve kesintisiz şekilde üretimini artırarak caydırıcılığı en üst seviyede tutmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

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