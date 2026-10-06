Talayi-Nik: Silah Üretim Kapasitesi Savaş Öncesine Göre 2,5 Katına Çıktı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Rıza Talayi-Nik, ülkenin savunma sanayisi ve askerî hazırlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Talayi-Nik, savunma sanayisindeki üretim ivmesine dikkat çekerek, silah ve savunma teçhizatı alanındaki üretim kapasitesinin çatışmaların öncesine oranla 2,5 katına ulaştığını belirtti.

Savunma altyapısının her türlü tehdide karşı güçlendirildiğini vurgulayan Talayi-Nik, İran Silahlı Kuvvetleri’nin olası yeni saldırılara karşı düşman hedeflerine yönelik gerekli karşılığı vermeye hazır olduğunu ifade etti. Sözcü ayrıca, savunma sanayisinin yerli imkânlarla ve kesintisiz şekilde üretimini artırarak caydırıcılığı en üst seviyede tutmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.