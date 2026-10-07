Milyarlarca Dolarlık İllüzyonun Yıkılışı: 7 Ekim, Siyonist Aklın Küresel Maskesini İndirdi ve Güvenlik Mimarisini Çökertti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Devlet dışı aktörler, siyasal İslam ve Filistin direniş tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan çevirmen ve akademisyen Mücemma Hareket, Electronic Intifada’da yayımlanan kapsamlı makalesinde, 7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu’na dair hâkim Batılı ve Siyonist anlatıyı kökünden sarsan çok boyutlu bir bilanço çıkarıyor. Hareket, operasyonu salt taktiksel bir baskın, geçici bir istihbarat zafiyeti ya da komplo teorilerine dayalı bir “göz yumma” senaryosu olarak sunmaya çalışan indirgemeci yaklaşımları reddederek; sürecin arkasındaki uzun erimli direniş aklını ve operasyonun tetiklediği küresel kırılmayı mercek altına alıyor.

Milyarlarca Dolarlık Küresel Maskeleme ve Siyonist Algı Endüstrisi

Analizin en çarpıcı boyutlarından birini, işgal rejiminin 7 Ekim tarihine kadar dünya kamuoyu nezdinde sürdürdüğü sistematik örtbas faaliyeti oluşturuyor. Siyonist akıl, kurulduğu günden bu yana Filistin topraklarında yürüttüğü mülksüzleştirme, ırkçı apartheid uygulamaları ve sistematik yok etme politikasını gizleyebilmek için küresel çapta devasa bir propaganda mekanizması kurdu. Ana akım medya ağları, akademik kürsüler, kültür-sanat endüstrisi, düşünce kuruluşları ve lobi mekanizmaları üzerinden yürütülen bu operasyonlar için milyarlarca dolar harcandı.

Bu astronomik bütçelerle üretilen “Ortadoğu’nun tek demokrasisi”, “hukuka bağlı ileri teknoloji toplumu” ve “mağduriyet zırhına bürünmüş meşru müdafaa devleti” efsaneleri, dünyanın dört bir yanındaki kitlelerin gözüne çekilmiş yapay bir perde işlevi gördü. Ancak 7 Ekim sabahı başlayan süreç, bu milyarlarca dolarlık algı kalesinin taşıyıcı sütunlarını devirdi. Rejimin operasyon karşısında içine girdiği histerik panik ve ardından Gazze’de giriştiği pervasız soykırım pratiği, makyajlanan yüzü dünya halklarının gözü önünde tamamen düşürdü. Küresel ölçekte milyonların sokaklara dökülmesi, üniversitelerin ayaklanması ve Batı başkentlerinde yükselen direniş sesleri, Siyonist zihniyetin on yıllardır milyarlarca dolar dökerek inşa ettiği meşruiyet illüzyonunun geri dönüşsüz biçimde buharlaştığını kanıtladı.

Şeyh Yasin’den Haniye ve Sinvar’a: Kuşaklar Arası Direniş Doktrini

Mücemma Hareket, bu kırılmanın anlık bir tesadüf olmadığını, Filistin direnişinin on yıllara yayılan kurumsal, fikri ve operasyonel birikiminin neticesi olduğunu vurguluyor. Görsel hafızada da somutlaşan bu tarihsel çizgi, üç kuşaklık kesintisiz bir liderlik mirasını temsil ediyor:

Manevi ve Fikri Temel: Hareketin kurucu önderi Şeyh Ahmed Yasin’in tekerlekli sandalyesinde inşa ettiği; her türlü fiziksel kuşatılmışlığa rağmen teslimiyeti reddeden, toplumsal direnci ve meşru mücadele iradesini mayalayan kurucu ahlak, davanın ruhunu oluşturdu.

Hareketin kurucu önderi Şeyh Ahmed Yasin’in tekerlekli sandalyesinde inşa ettiği; her türlü fiziksel kuşatılmışlığa rağmen teslimiyeti reddeden, toplumsal direnci ve meşru mücadele iradesini mayalayan kurucu ahlak, davanın ruhunu oluşturdu. Siyasi ve Diplomatik Hafıza: İsmail Haniye’nin liderliğinde kurumsallaşan, hareketin diplomatik dengeleri yönetmesini sağlayan ve Filistin meselesini bölgesel-küresel müzakere masalarında tavizsiz bir duruşla temsil eden siyasi akıl, direnişi uluslararası bir aktöre dönüştürdü.

İsmail Haniye’nin liderliğinde kurumsallaşan, hareketin diplomatik dengeleri yönetmesini sağlayan ve Filistin meselesini bölgesel-küresel müzakere masalarında tavizsiz bir duruşla temsil eden siyasi akıl, direnişi uluslararası bir aktöre dönüştürdü. Saha ve Operasyonel Komuta: Yahya Sinvar’ın sahadaki çelikten iradesi ve askeri kurmaylığı ise; düşmanın zayıf noktalarını sabırla analiz eden, yeraltı tünellerinden siber harp taktiklerine kadar düşmanı kendi sahasında gafil avlayan modern harp doktrinini 7 Ekim’de sahaya sürdü.

Bu üç boyutlu miras, Filistin direnişinin salt reaktif bir savunma refleksiyle değil; stratejik sabrı, askeri zekâyı ve küresel jeopolitiği doğru okuyan bütünleşik bir kurmay zihniyetiyle hareket ettiğini gösterdi.

Güvenlik, Teknoloji ve İstihbarat Kalesinin İflası

7 Ekim’in askeri bilançosu, Siyonist rejimin Tel Aviv ve Akdeniz kıyı hattı boyunca konumlandırdığı, dünyaya “dokunulmaz” olarak pazarladığı güvenlik mimarisinin doğrudan kalbine yöneldi. Gazze sınırına milyarlarca dolar harcanarak çekilen akıllı duvarlar, yer altı sensörleri, otonom makineli tüfek kuleleri, erken uyarı radarları ve “Demir Kubbe” başta olmak üzere entegre hava savunma şemsiyesi, koordineli bir kara, hava, deniz ve siber taarruzla dakikalar içinde işlevsizleştirildi.

Rejimin en güvendiği istihbarat mekanizmaları—bölgedeki her hareketi izlediğini iddia eden sinyal istihbarat birimleri ve siber ağlar—körleştirildi; komuta merkezleri basılarak dijital veri akışı kesildi. İsrail’in kuruluşundan itibaren benimsediği “erken uyarı, düşman topraklarında hızlı ve ezici savaş, kesin caydırıcılık” doktrini bir daha toparlanamayacak şekilde felce uğradı.

Telafisiz Bir Tarihsel Kırılma

Mücemma Hareket’in analizinde varılan nihai sonuç nettir: 7 Ekim, basit bir sınır aşımı veya dönemsel bir çatışma değildir. Bu hamle, hem İsrail’in “yenilmez teknolojik güç” mitini enkaz yığınına çevirmiş hem de dünya halklarından gizlemek için milyarlarca dolar akıtılan Siyonist sömürgeci aklın gerçek yüzünü hiçbir şüpheye yer bırakmayacak açıklıkta ifşa etmiştir. Artık ne Akdeniz kıyılarındaki o yüksek güvenlikli teknoloji üsleri eski koruyuculuğunu sağlayabilir ne de Batı merkezli medya şebekeleri rejimin üzerindeki kanlı örtüyü yeniden kapatabilir. Filistin direnişi, düşmanın hem askeri kalbini hem de küresel yalan imparatorluğunu aynı anda çökerterek bölgenin ve dünyanın kaderini geri dönülmez bir biçimde değiştirmiştir.