Degarir Kampı’nda Kritik Belirsizlik: Üst Düzey Komutanlardan Haber Alınamıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki askeri hareketliliğin merkezinde yer alan Degarir Kampı’nda gerçekleştirilen iki operasyon, sahadaki komuta kademesinde ciddi bir soru işareti yarattı. Edinilen bilgilere göre, operasyonların ardından Cizan Kuvvetleri komutanı ile 800’üncü Kuvvet komutanı ile irtibat tamamen kesildi.

Söz konusu komutanların operasyon sırasında nerede oldukları veya durumlarına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Askeri gözlemciler, operasyon sonrası yaşanan bu sessizliğin, birliklerin koordinasyon mekanizmalarında bir boşluk yaratma riski taşıdığına dikkat çekiyor.

Operasyonların kapsamı ve şiddeti göz önüne alındığında, komutanların akıbetine dair belirsizlik, saha dengelerini etkileyebilecek potansiyele sahip. Bölgedeki askeri hareketliliğin sürdüğü ve her iki komutanın durumuna ilişkin bilginin netleşmesinin beklenmesiyle birlikte, bölgedeki tansiyonun yüksek seyretmeye devam ettiği bildiriliyor.