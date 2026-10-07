Küresel Enerji Piyasasında Kritik Alarm: Ticari Stoklar Düşüşte, ABD Rezervleri 40 Yılın Dibinde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Aramco’dan gelen açıklamalar, küresel enerji piyasalarında arz güvenliğine dair endişeleri yeniden tetikledi. Şirket yöneticileri, dünya genelindeki ticari petrol stoklarının “kritik” olarak tanımlanan seviyelere gerilediğini belirterek, enerji piyasasının yaşanabilecek beklenmedik şoklara veya arz kesintilerine karşı savunmasız kalabileceği uyarısında bulundu.

Eş zamanlı olarak ABD cephesinden gelen veriler, tabloyu daha da ağırlaştırıyor. Washington yönetiminin açıkladığı verilere göre, ülkenin Stratejik Petrol Rezervleri (SPR), 1982 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Rezervlerdeki bu hızlı düşüş, küresel enerji güvenliği açısından riskli bir döneme işaret ediyor.

Enerji piyasası analistleri, mevcut durumu “tamponsuz bir piyasa” olarak nitelendiriyor. Stratejik rezervlerin erimesi ve ticari stokların azalmasıyla birlikte, jeopolitik gerginlikler veya üretim kaynaklı aksaklıklar karşısında petrol fiyatlarının çok daha sert tepkiler verebileceği öngörülüyor. Küresel aktörlerin, rezervleri yeniden ikmal etmek için nasıl bir strateji izleyeceği veya enerji fiyatlarındaki olası oynaklığın nasıl dengeleneceği piyasaların odağındaki ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.