Ebu Ubeyde’den 7 Ekim Mesajı: “Aksa Tufanı Tarihi Bir Askeri Mucizeydi”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İzzettin el-Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde, Aksa Tufanı operasyonunun üçüncü yıl dönümü vesilesiyle kapsamlı bir mesaj yayımladı. Mesajında operasyonun stratejik önemine vurgu yapan Ebu Ubeyde, 7 Ekim saldırılarının sadece yerel bir çatışma değil, bölgedeki askeri dengeleri kökten değiştiren bir hamle olduğunu savundu.

Operasyonu “tarihi bir askeri mucize” olarak tanımlayan Sözcü, bu girişimin karşı tarafa dair güvenlik algısını yıktığını ve sahadaki güç denklemini yeniden kurduğunu ifade etti. Ebu Ubeyde, üç yılın ardından gelinen noktayı değerlendirirken, direnişin sahadaki varlığını koruduğuna ve belirlenen hedefler doğrultusunda stratejilerini sürdürdüklerine dikkat çekti.

Gözlemciler, Ebu Ubeyde’nin bu açıklamalarının, çatışmaların üçüncü yılında Kassam Tugayları’nın moral motivasyonunu diri tutma ve operasyonun ideolojik çerçevesini hatırlatma amacı taşıdığını belirtiyor. Bölgedeki diplomatik ve askeri hareketliliğin sürdüğü bu dönemde, direniş kanadından gelen bu mesaj, sahadaki tansiyonun hala yüksek seviyede olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.