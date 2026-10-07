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Yemen’den Gelen Misillemeler Suudi Arabistan Havayolu Trafiğini Felç Etti

7 Ekim 2026 - 17:54
News ID: 1875026
Yemen’den Gelen Misillemeler Suudi Arabistan Havayolu Trafiğini Felç Etti

Yemen tarafından gerçekleştirilen misilleme operasyonlarının ardından Suudi Arabistan hava sahasında ciddi aksamalar yaşanırken, bölgedeki havayolu şirketleri güvenlik gerekçesiyle çok sayıda seferi iptal etmek veya güzergâh değişikliğine gitmek zorunda kaldı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel gerilimin tırmanmasıyla birlikte, Yemen kaynaklı misilleme saldırıları Suudi Arabistan’ın sivil havacılık operasyonlarını doğrudan etkilemeye başladı. Saldırıların hedefi olan veya tehdit altındaki bölgelerdeki hava trafiği, güvenlik endişeleri nedeniyle büyük ölçüde durduruldu veya kısıtlandı.

Havayolu şirketleri, operasyonların yarattığı güvenlik riskini bertaraf etmek adına uçuş planlarında radikal değişikliklere gitti. Başta Suudi Arabistan’ın güneyindeki havalimanları olmak üzere, birçok merkezde uçuşlar askıya alındı. Uluslararası havayolu şirketlerinin ise hava sahasındaki risk faktörü nedeniyle uçuş rotalarını değiştirdiği ve bölge üzerinden geçen uçuşları güvenli koridorlara kaydırdığı bildirildi.

Yaşanan bu aksaklıklar, bölgedeki lojistik ve ticari ulaşımı da sekteye uğratıyor. Havacılık otoriteleri ve ilgili şirketler, operasyonların devam etmesi halinde uçuş kısıtlamalarının daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceği uyarısında bulunurken, yolcuların uçuş durumlarını yakından takip etmeleri çağrısı yapıldı. Güvenlik ve operasyonel süreçlerin yeniden gözden geçirildiği bu dönemde, hava trafiğindeki aksaklıkların bölgedeki seyahat trafiği üzerinde yarattığı baskı sürmeye devam ediyor.

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