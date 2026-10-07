Hamas’tan 7 Ekim Mesajı: “Aksa Tufanı Direnişin Somutlaşmış Halidir”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Aksa Tufanı operasyonunun üçüncü yıl dönümünde kapsamlı bir bildiri yayımlayan Hamas, 7 Ekim hamlesinin sadece bir askeri operasyon olmadığını, aynı zamanda bölge halkının direniş iradesini temsil eden bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Bildiride, Gazze’nin bu süreçte sergilediği duruşun, ulusal dayanışma ve kararlılığın en somut örneği olduğu ifade edildi.

Hamas’ın açıklamasında, operasyonun bölgedeki güç dengelerini sarsan stratejik bir hamle olduğu vurgulanırken, “onurlu Gazze” ifadesiyle sahadaki direnişin hem askeri hem de toplumsal boyutu öne çıkarıldı. Operasyonun, Filistin davasının uluslararası gündemdeki yerini yeniden tanımladığına dikkat çeken Hamas yetkilileri, bu sürecin direnişin tarihsel yürüyüşünde bir kırılma noktası oluşturduğunun altını çizdi.

Analistler, Hamas’ın bu açıklamasının operasyonun üçüncü yılı itibarıyla ideolojik bir konsolidasyon ve mevcut durumu meşrulaştırma çabası olarak okunabileceğini belirtiyor. Bölgedeki diplomatik ve askeri gerilimin tırmandığı bir dönemde gelen bu bildiri, sahadaki direnişin moral üstünlüğünü ve uzun vadeli stratejik hedeflerini kamuoyuna yeniden hatırlatma amacı taşıyor.