Küresel Enerji Krizinde Kritik Eşik: Aramco Stok Uyarısı Yaptı, IEA 100 Milyon Varillik Acil Müdahaleye Hazırlanıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Küresel petrol piyasalarında arz güvenliğine ilişkin endişeler, dünyanın en büyük petrol üreticisi Saudi Aramco’dan gelen kritik verilerle yeni bir boyut kazandı. Aramco üst düzey yöneticisi tarafından yapılan açıklamada, dünya genelindeki ticari ham petrol ve petrol ürünleri stoklarının tehlikeli bir seviyeye gerileyerek 6 milyar varil eşiğinin altına indiği bildirildi.

Açıklamada asıl alarm verici noktanın ise söz konusu toplam stoğun yapısı olduğu vurgulandı. Şirket yetkilisi, kâğıt üzerinde görünen yaklaşık 6 milyar varillik hacmin yüzde 10’undan daha az bir kısmının fiilen piyasaya sunulabilir ve hızlıca sevk edilebilir operasyonel esneklikte olduğunu belirtti. Boru hatlarında kalan, rafinerilerin tabanında bloke olan ve asgari işletme hacmi zorunluluğu nedeniyle hareket ettirilemeyen “ölü stoklar” çıkarıldığında, piyasayı besleyecek anlık arz marjının son derece daraldığı ifade edildi.

Küresel rezervlerdeki bu hızlı erime ve arz açığının tırmandırdığı fiyat baskısı üzerine Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) harekete geçti. Tüketici ülkelerdeki enflasyonist baskıyı hafifletmek ve piyasalara acil likidite sağlamak isteyen Ajans, üye ülkelerin koordinasyonuyla toplamda 100 milyon varillik stratejik petrol rezervini piyasaya sürme hazırlıklarını başlattı.

Uzmanlar ve enerji analistleri, IEA’nın planladığı 100 milyon varillik acil müdahalenin kısa vadede fiyatlardaki spekülatif tırmanışı frenleyebileceğini, ancak Aramco’nun işaret ettiği yapısal rezerv yetersizliği ve yetersiz yedek üretim kapasitesi gibi temel sorunları çözmekte sınırlı kalacağını değerlendiriyor. Jeopolitik risklerin arttığı ve küresel talep dengelerinin hassaslaştığı bir dönemde gelen bu adımların, enerji piyasalarında önümüzdeki aylarda daha sert dalgalanmalara zemin hazırlayabileceği belirtiliyor.