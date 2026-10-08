Batı Şeria’da Gece Boyu Süren İşgal Baskınları: En Az 95 Filistinli Gözaltına Alındı ve Saha Sorgusuna Çekildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İşgal altındaki Batı Şeria genelinde gerilim tırmanırken, İsrail ordusu dün gece saatlerinden itibaren geniş çaplı bir gözaltı ve baskın dalgası başlattı. Gece yarısı başlayıp perşembe sabahının ilk ışıklarına kadar aralıksız sürdürülen operasyonlarda onlarca zırhlı araç ve özel harekât birliği, Filistinlilere ait çok sayıda yerleşim birimini ablukaya aldı.

Yerel kaynaklar ve Filistinli esir kurumlarının aktardığı bilgilere göre, işgal güçleri başta Cenin, Nablus, El-Halil, Ramallah, Tulkerim ve Beytüllahim olmak üzere birçok kent, mülteci kampı ve köyde eş zamanlı ev baskınları gerçekleştirdi. Kapıları patlatılarak girilen onlarca evde arama adı altında ciddi tahribat yapılırken, aile bireyleri darbedilerek tehdit edildi. Operasyonlar sırasında en az 95 Filistinli ya doğrudan kelepçelenerek askeri gözaltı merkezlerine nakledildi ya da evleri ve mahalleleri geçici sorgu merkezine dönüştürülerek saatlerce süren saha sorgusuna tabi tutuldu.

Filistinli yetkililer ve insan hakları örgütleri, 7 Ekim’den bu yana işgal güçlerinin Batı Şeria’da yürüttüğü toplu gözaltı ve saha sorgularının münferit güvenlik önlemleri olmadığını, aksine halkı sindirmeyi ve toplumsal direnci kırmayı amaçlayan sistematik bir cezalandırma politikası olduğunu vurguluyor. Gözaltına alınanların büyük bir kısmının herhangi bir somut suçlama yöneltilmeksizin “idari tutukluluk” tehdidiyle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.