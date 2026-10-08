ABD’nin Körfez’deki “Güvenlik Kalkanı” Çöküyor: İran’ın Sarsıcı Operasyonları Pentagon’u Üslerden Kaçırıp Otellere Sığındırdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) yıllardır “bölgesel caydırıcılık” ve “stratejik derinlik” olarak pazarladığı Körfez’deki askeri mimarisi, İran’ın geliştirdiği asimetrik harp teknikleri ve nokta atışı operasyonlar karşısında ciddi bir yıkım yaşıyor. Son dönemde yaşanan saldırıların ardından Pentagon’un aldığı kararlar, Washington’un bölgedeki “güvenli liman” algısının bizzat kendi yetkilileri tarafından terk edildiğini gözler önüne seriyor.

Üslerden Otellere: “Güvenlik” İllüzyonunun Sonu

Askeri uzmanların “stratejik başarısızlık” olarak nitelendirdiği bu süreçte, ABD ordusu daha önce ağır tahkimatlarla korunan ve “vurulmaz” olarak lanse edilen üslerini terk ediyor. Saldırıların şiddeti ve isabet oranı, Pentagon’u personeli daha dağınık ve dolayısıyla “daha az hedef teşkil eden” sivil tesislere—otel ve ofis komplekslerine—yerleştirme stratejisine zorladı. Bu hamle, işgal gücünün sahada kendi kendini izole etmesi ve lojistik açıdan ciddi bir dağınıklık yaşaması anlamına geliyor. Bir dönem uçak gemileri ve devasa radar kuleleriyle bölgeyi kuşatan güç, bugün personelini korumak için sivil yapıların ardına saklanma çaresizliğine düşmüş durumda.

Pentagon’un Stratejik Geri Çekilme Planı

Pentagon kaynaklarına yansıyan bilgilere göre, sadece personel transferi değil, aynı zamanda operasyonel altyapının da yeniden yapılandırılması gündemde. Hasar gören tesislerin onarılması veya aynı yerlerde tutulması, İran’ın imkan ve kabiliyetleri karşısında “stratejik bir hata” olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle Pentagon, kritik askeri varlıklarını ve hava savunma sistemlerini, doğrudan hedef alınabilecek menzillerden uzaklaştırarak bölgenin derinliklerine, yani çatışma hattından daha uzağa çekmek için yeni bir “tahliye ve yer değiştirme” planı üzerinde çalışıyor.

Bu stratejik geri çekilme, yalnızca bir lojistik değişim değil; aynı zamanda 7 Ekim’den bu yana süregelen, işgal güçlerinin teknolojik ve istihbarat alanındaki sarsılmaz imajının yerle bir olduğu yeni dönemin bir yansıması. ABD’nin bölgedeki askeri doktrini, İran’ın caydırıcı gücü karşısında geri adım atmaya ve mevzi kaybetmeye devam ediyor. Gelinen nokta, Körfez’deki Siyonist ve Batılı unsurlar için “güvenli bölge” kavramının artık tarihe karıştığını, operasyonel sahanın tamamen Direniş Ekseni’nin inisiyatifine girdiğini ispatlıyor.