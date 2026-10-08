7 Ekim’in Üçüncü Yılı: Siyonist Rejim Güvenlik Enkazı Altında Kalıcı Çöküşü Yaşıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Üç yıl önce bugün, Siyonist rejimin teknolojik ve istihbarat alanındaki “mutlak hakimiyet” miti, Aksa Tufanı ile birlikte yerle bir olmuştu. Ancak Tel Aviv yönetiminin o günden bu yana sürdürdüğü topyekûn savaş politikaları, güvenlik zafiyetini gidermek bir yana, rejimi çok daha derin ve çözümsüz krizlerin içine hapsetti. İsrail medyasında yayımlanan kapsamlı askeri değerlendirmeler, ordunun ve istihbarat birimlerinin yaşadığı şokun geçici bir taktik zafiyet değil, rejimin üzerine kurulu olduğu güvenlik doktrininin yapısal iflası olduğunu net biçimde ortaya koyuyor (İsrail Askeri İstihbarat Analizleri - INSS, Haaretz).

“Güvenlik Kalkanı” Yerine Siyasi ve Ekonomik Tükeniş

Üç yıllık süreç, İsrail’in yalnızca askeri sahada değil, ekonomik ve toplumsal dinamiklerde de ağır bir “tükenmişlik sendromu” yaşadığını tescilledi. Savaş bütçesinin kamu maliyesi üzerinde yarattığı devasa açık, doğrudan yabancı yatırımların durma noktasına gelmesi ve kredi derecelendirme kuruluşlarının peş peşe gelen not indirimleri ekonomiyi derin bir durgunluğa sürükledi (İsrail Merkez Bankası Raporları, Calcalist, TheMarker).

Bununla birlikte, kabine ve savaş yönetimi içerisindeki derin çatlaklar karar alma mekanizmalarını felç ederken, “kısa sürede kesin zafer” vaadiyle başlatılan operasyonlar esirlerin geri alınması veya direnişin tasfiyesi noktasında hiçbir somut netice üretemedi (Times of Israel, Channel 12). Siyonist toplumda, “dünyanın en güvenli sığınağı” iddiasıyla kurulan rejimin artık kendi vatandaşlarına dahi güvenlik sağlayamadığı algısı yerleşirken; tersine göç, beyin göçü ve toplumsal güvensizlik tarihi zirvesine ulaştı (İsrail Merkezi İstatistik Bürosu - CBS, Maariv).

Stratejik Kırılma: Teknolojik Üstünlük Efsanesinin Sonu

Güvenlik ve savunma analistleri, gelinen aşamayı “teknolojik üstünlüğün asimetrik irade karşısında yaşadığı stratejik mağlubiyet” olarak tanımlıyor (INSS Stratejik Değerlendirme Raporu). Siyonist rejimin milyarlarca dolar harcayarak inşa ettiği “Demir Kubbe”, çok katmanlı hava savunma bataryaları, sınır sensörleri ve yapay zekâ destekli istihbarat ağları; Direniş Ekseni’nin çok cepheli ve kademeli yıpratma stratejisi karşısında yetersiz kaldı (Walla News, Jerusalem Post).

Direniş liderlerinin (Şeyh Ahmed Yasin, İsmail Haniye, Yahya Sinwar) inşa ettiği “stratejik akıl” ve saha doktrini, Tel Aviv’in askeri kompleksini yalnızca fiziksel kayıplara uğratmakla kalmadı; işgal rejiminin bölgesel caydırıcılık iddialarını temelinden sarstı.

Özetle, geride kalan üç yılın bilançosu İsrail için stratejik bir çıkmazı işaret ediyor: Askeri ve istihbari güvenlik açığı kapatılamıyor, ekonomik fatura sürdürülemez boyutlara ulaşıyor ve toplumsal meşruiyet hızla eriyor. İsrail güvenlik aygıtı her ne kadar yeni tahkimatlarla bu açığı örtmeye çalışsa da, 7 Ekim’in açtığı yapısal gedikler rejimi kendi iç çelişkileri ve güvenlik enkazı altında derinleşen bir buhrana mahkûm ediyor (Yedioth Ahronoth, Haaretz Analiz Masası).