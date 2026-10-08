İranlı Parlamenter Kevseri: “ABD’nin Açıklamaları Güvenilmezdir, İmam Humeyni’nin ‘Büyük Şeytan’ Tanımı Tarihsel Bir Gerçektir”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tahran Milletvekili ve İslam Devrimi Muhafızları Ordusu eski üst düzey komutanlarından İsmail Kevseri, ABD’li yetkililerin son dönemde bölgeye ve nükleer müzakerelere ilişkin art arda yaptıkları açıklamaları sert bir dille eleştirdi. Washington’ın diplomatik ve askeri alandaki çelişkili beyanatlarının dünya kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını ifade eden Kevseri, İran halkının ve bağımsız kamuoyunun bu tür algı operasyonlarına ve psikolojik harp taktiklerine karşı uyanık olması gerektiğini kaydetti.

“Tecrübeler, ABD Siyasetinin Yalan ve Gerçek Dışı Bilgiler Üzerine Kurulu Olduğunu Gösterdi”

İsmail Kevseri, İslam Devrimi’nin kurucu lideri İmam Humeyni’nin yıllar önce ABD için kullandığı “Büyük Şeytan” nitelemesini hatırlatarak, aradan geçen on yılların bu tespitin ne denli isabetli olduğunu defalarca doğruladığını belirtti. Kevseri yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Tarihsel tecrübeler ve pratik sahadaki gelişmeler açıkça göstermiştir ki, ABD emperyalizmi kendi gayrı meşru çıkarlarını dayatabilmek için aklına gelen her iddiayı öne sürmekten çekinmemektedir. Resmi açıklamalarına pervasızca yalanları ve gerçek dışı bilgileri dahil eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Dolayısıyla Amerikan makamlarından gelen açıklamaların hiçbir inandırıcılığı ve güvenilirlik payı yoktur.”

Bölgesel Baskılara Karşı Stratejik Netlik

Kevseri, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını ve bölgedeki müttefiklerine sağladığı koşulsuz desteği meşrulaştırmak amacıyla sürekli olarak suni krizler ve bilgi kirliliği ürettiğine dikkat çekti. Washington’ın hem diplomatik çözümlerden bahsedip hem de eş zamanlı olarak baskı unsurlarını artırmasını ve askeri tehdit dilini sürdürmesini “klasik bir Amerikan ikiyüzlülüğü” olarak nitelendiren İranlı milletvekili, Tahran yönetiminin düşmanın bu söylem tuzaklarına prim vermeyeceğini ve ulusal güvenlik çıkarlarından taviz vermeyeceğini vurguladı.