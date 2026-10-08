Yemen Sahasında Çatlak Büyüyor: Suudi Destekli Grupların Nüfuz Savaşı ve Washington-Tel Aviv Ekseni Yeni Bir Bozguna İlerliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’de yıllardır sürdürülen askeri müdahaleler ve abluka politikaları, işgalci koalisyon ortaklarının kendi aralarındaki çıkar çatışmalarını gizleyemez boyuta ulaştırdı. Özellikle Aden, Şebve ve Hadramevt hattında Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin yönlendirdiği yerel unsurlar arasında yaşanan egemenlik ve nüfuz mücadelesi, sahadaki dağınıklığı geri dönülemez bir kırılma noktasına taşıdı. Riyad yönetiminin doğrudan finanse ettiği askeri yapılar ile sahadaki diğer ayrılıkçı milisler arasındaki gerilim, kontrol alanlarını genişletme hırsıyla sıcak çatışma eşiğine dayanmış durumda.

Saha kaynaklarından ve bölgesel askeri gelişmelerden edinilen analizler, bu iç çatışmanın yalnızca yerel bir rant paylaşımından ibaret olmadığını; doğrudan ABD ve Siyonist rejimin bölgedeki deniz hakimiyeti stratejisine hizmet etmek üzere kurgulandığını ortaya koyuyor. Ensarullah hareketinin Gazze’ye destek amacıyla Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’nda kurduğu operasyonel deniz ablukasını kıramayan Washington ve Tel Aviv yönetimi, Yemen içindeki paralı güçleri birbirine kırdırarak yeni bir istikrarsızlık cephesi açmayı hedefledi. Ancak yerel unsurların ideolojik ve lojistik açıdan parçalanmış yapısı, emperyalist hedeflere kalkan olma işlevini yerine getiremediği gibi, koalisyonun savunma hatlarını tamamen zayıflattı.

Riyad ve müttefiklerinin desteklediği grupların limanlar, petrol yatakları ve askeri üsler üzerinde yürüttüğü hakimiyet kavgası, halk nezdinde işgalci unsurların gerçek niyetini bir kez daha tescilledi. Sosyoekonomik çöküş, kamu hizmetlerinin durması ve güney kentlerinde derinleşen güvenlik kaosu, işbirlikçi yapıların yönetim kabiliyetinden tamamen yoksun olduğunu gösteriyor.

Buna karşılık, Yemen Silahlı Kuvvetleri ve Ensarullah’ın temsil ettiği Sana yönetimi, hem iç cephedeki siyasi ve askeri bütünlüğünü muhafaza ediyor hem de dış tehditlere karşı caydırıcılık kapasitesini her geçen gün artırıyor. Suudi destekli unsurların kendi aralarındaki iktidar mücadelesiyle tükenişe sürüklenmesi, yabancı güçlerin Yemen’deki askeri varlığını sürdürülemez kılarken; ABD ve İsrail’in güdümünde yürütülen bu yıpratma savaşının, emperyalist koalisyon için çok daha kapsamlı ve tarihi bir stratejik yenilgiyle sonuçlanacağını gösteriyor.