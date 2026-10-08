Diyarbakır’dan İran’ın Minab kentine barış ve dayanışma kervanı: Binlerce kilometrelik vicdan yolculuğu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: DİYARBAKIR / TAHRAN – Türkiye’nin Diyarbakır kentinden İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentine uzanan uluslararası bisiklet yolculuğu, savaşta yaşamını yitiren çocukların anısını yaşatmak ve bölge halkları arasında dayanışmayı güçlendirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

İran İslam Kültür ve İlişkiler Kurumunun Bilimsel ve Kültürel İşbirliğini Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüseyin Divsalar, Türk gönüllü bisikletçilerden oluşan halk kervanının Diyarbakır’dan Minab’a doğru yola çıktığını açıkladı.

Ehlibeyt Haber Ajansının (ABNA) aktardığına göre Divsalar, bisikletçilerin İran topraklarında çeşitli eyaletlerden geçerek yaklaşık 23 ila 24 gün sürecek bir yolculuğun ardından Minab’a ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti. Divsalar, organizasyonun temel amacının Minab halkının acısını paylaşmak, saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin hatırasını yaşatmak ve Türkiye ile İran halkları arasında barış, dostluk ve dayanışma mesajını güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Kafile üyelerinin yolculuk boyunca Türkiye, İran ve Filistin bayraklarını taşıyacakları, ayrıca Minab’daki çocuklara ulaştırılmak üzere okul çantaları ve çeşitli hediyeleri beraberlerinde götürecekleri bildirildi.

Tarihi İpek Yolu üzerinde anlamlı buluşma

Demirören Haber Ajansının (DHA) 8 Ekim tarihli haberine göre, 2 Ekim’de Diyarbakır’dan hareket eden Minab Bisiklet Kervanı, tarihi İpek Yolu güzergâhını izleyerek yaklaşık altı günlük yolculuğun ardından Van’a ulaştı. Ajans, kafilenin bu aşamada 25 kişiye ulaştığını ve İran’a uzanan yaklaşık 3 bin kilometrelik güzergâh boyunca çocuklara yönelik dayanışma mesajları taşıdığını bildirdi.

DHA’ya konuşan kervan sözcüsü Cengiz Yargıç, çocukların hedef alınmasını şiddetle kınadıklarını belirterek girişimin ABD ve İsrail’in askeri saldırılarına karşı sivil bir tepki niteliği taşıdığını söyledi.