Türkiyeli İlahiyat Öğrencileri Kum’da Bir Araya Geldi: Şehit İmam Hamanei Anısına Anma Programı Düzenlendi + Foto

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: KUM – İran’ın önemli dini ilimler merkezlerinden biri olan Kum kentinde, Türkiye’den gelen ilahiyat talebeleri ve din görevlilerinin katılımıyla Şehit İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’yi anma programı gerçekleştirildi. On4 muhabirinin aktardığı bilgilere göre, anma amacıyla düzenlenen akşam yemeği organizasyonuna çok sayıda öğrencinin yanı sıra bölgedeki kanaat önderleri ve din alimleri iştirak etti.

Programın açılış ve anma bölümünde Berlin İmam Rıza Camii İmamı Sabahattin Türkyılmaz ile tanınmış din alimlerinden Murtaza Turabi birer konuşma yaptı. Konuşmacılar, Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin fıkhi ve içtihadi yetkinliğine dikkat çekerek, onun yalnızca bir siyasi lider değil, aynı zamanda İslam dünyasının güncel meselelerine uluslararası ve evrensel bir vizyonla yaklaşan müstesna bir ilim insanı olduğunu vurguladılar.

Berlin İmam Rıza Camii İmamı Sabahattin Türkyılmaz, hitabında özellikle mazlum milletlere sahip çıkma ilkesine değindi. Türkyılmaz, Şehit Lider Ayetullah Hamanei’nin fikri ve ameli mirasında, dünyanın neresinde olursa olsun baskı altındaki halkların haklarını savunmanın daima en öncelikli görev kabul edildiğini hatırlattı.

Etkinlikte öne çıkan bir diğer temel gündem maddesi ise İslam dünyasının birliği ve Şii-Sünni kardeşliği oldu. Mezhepsel ayrışmaların ümmete verdiği zararlara işaret eden hatipler, İslam Devrimi’nin temel ilkelerinden olan “tek ümmet” bilincinin güçlendirilmesinin bugün her zamankinden daha hayati bir zorunluluk taşıdığını belirttiler.

Türkiyeli ilahiyat talebeleri ve dini aktivistlerin yoğun katılımıyla tamamlanan program, yapılan dualar ve Şehit İmam Hamanei’nin İslam coğrafyasına bıraktığı fikri ve manevi mirasın yaşatılması yönündeki temennilerle sona erdi.