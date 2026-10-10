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Suudi Analist Batarfi’den “Kızıldeniz ve Eilat” Uyarısı: Ensarullah’ın Askeri Kapasitesi Hedefte

10 Ekim 2026 - 17:53
News ID: 1876136
Suudi Analist Batarfi’den “Kızıldeniz ve Eilat” Uyarısı: Ensarullah’ın Askeri Kapasitesi Hedefte

Suudi analist Halid Batarfi, Ensarullah hareketinin elinde bulundurduğu balistik ve seyir füzelerinin Kızıldeniz’de yarattığı risklere dikkat çekti. Batarfi, bu füzelerin İsrail’in Eilat kentine kadar ulaşabilecek bir tehdit potansiyeli taşıdığını savunarak, bölgedeki istikrarın sağlanması ve ticaret yollarının korunması için grubun askeri altyapısının tasfiye edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel güvenliğin en tartışmalı konularından biri olan Yemen merkezli Ensarullah hareketi, özellikle Kızıldeniz’deki deniz trafiğine yönelik hamleleriyle gündemdeki yerini koruyor. Suudi analist Halid Batarfi, kaleme aldığı değerlendirmelerde, grubun elindeki uzun menzilli füze teknolojisinin sadece bölgesel bir sorun değil, stratejik bir güvenlik açığı haline geldiğini belirtti.

Batarfi’nin analizine göre, Kızıldeniz’in açık bir tehdit koridoruna dönüşmesinin temel sebebi, Ensarullah’ın bu sularda hakimiyet kurma veya bu hat üzerinden İsrail’in güney ucundaki Eilat’a saldırı düzenleme kapasitesi. Analist, bu durumun sadece İsrail’i değil, bölgedeki hayati ticaret hatlarını ve Körfez güvenliğini de doğrudan etkilediğini savunuyor. Bu nedenle Batarfi, sadece bir “ateşkes” veya “diyalog” sürecinin yeterli olmayacağını, grubun elindeki askeri kapasitenin sistematik bir şekilde tasfiye edilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor.

Bu çıkış, bölgedeki aktörler arasındaki derin görüş ayrılıklarını da yansıtıyor. Bir kesim Ensarullah’ı bölgesel denklemlerde bir oyuncu olarak görürken, Batarfi gibi isimler grubun silahlı gücünü bölgesel barışın önündeki en büyük engellerden biri olarak nitelendiriyor. Gözlemciler, Batarfi’nin bu çağrısının, Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik güvenlik perspektifinin sertleştiğine veya en azından bu konudaki “güvenlik riskini” yüksek tuttuğuna dair bir işaret olarak değerlendiriyor.

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