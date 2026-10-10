Suudi Analist Batarfi’den “Kızıldeniz ve Eilat” Uyarısı: Ensarullah’ın Askeri Kapasitesi Hedefte

Batarfi’nin analizine göre, Kızıldeniz’in açık bir tehdit koridoruna dönüşmesinin temel sebebi, Ensarullah’ın bu sularda hakimiyet kurma veya bu hat üzerinden İsrail’in güney ucundaki Eilat’a saldırı düzenleme kapasitesi. Analist, bu durumun sadece İsrail’i değil, bölgedeki hayati ticaret hatlarını ve Körfez güvenliğini de doğrudan etkilediğini savunuyor. Bu nedenle Batarfi, sadece bir “ateşkes” veya “diyalog” sürecinin yeterli olmayacağını, grubun elindeki askeri kapasitenin sistematik bir şekilde tasfiye edilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor.

Bu çıkış, bölgedeki aktörler arasındaki derin görüş ayrılıklarını da yansıtıyor. Bir kesim Ensarullah’ı bölgesel denklemlerde bir oyuncu olarak görürken, Batarfi gibi isimler grubun silahlı gücünü bölgesel barışın önündeki en büyük engellerden biri olarak nitelendiriyor. Gözlemciler, Batarfi’nin bu çağrısının, Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik güvenlik perspektifinin sertleştiğine veya en azından bu konudaki “güvenlik riskini” yüksek tuttuğuna dair bir işaret olarak değerlendiriyor.