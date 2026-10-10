Suudi Analist Batarfi’den “Kızıldeniz ve Eilat” Uyarısı: Ensarullah’ın Askeri Kapasitesi Hedefte

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel güvenliğin en tartışmalı konularından biri olan Yemen merkezli Ensarullah hareketi, özellikle Kızıldeniz’deki deniz trafiğine yönelik hamleleriyle gündemdeki yerini koruyor. Suudi analist Halid Batarfi, kaleme aldığı değerlendirmelerde, grubun elindeki uzun menzilli füze teknolojisinin sadece bölgesel bir sorun değil, stratejik bir güvenlik açığı haline geldiğini belirtti.
10 Ekim 2026 - 17:53
News ID: 1876136
Suudi analist Halid Batarfi, Ensarullah hareketinin elinde bulundurduğu balistik ve seyir füzelerinin Kızıldeniz’de yarattığı risklere dikkat çekti. Batarfi, bu füzelerin İsrail’in Eilat kentine kadar ulaşabilecek bir tehdit potansiyeli taşıdığını savunarak, bölgedeki istikrarın sağlanması ve ticaret yollarının korunması için grubun askeri altyapısının tasfiye edilmesi gerektiğini dile getirdi.
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