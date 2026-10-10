Paraguay’dan İsrail’e Stratejik Hamle: Güvenlik ve Teknoloji İş Birliğinde Yeni Dönem

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Güney Amerika’nın önemli aktörlerinden Paraguay, dış politikasında İsrail ile olan güvenlik ve teknoloji eksenli iş birliğini merkeze alan bir vizyon ortaya koyuyor. Devlet Başkan Yardımcısı Pedro Alliana’nın İsrail temasları, iki ülke arasındaki savunma ve istihbarat diyalogunun daha kurumsal bir yapıya bürüneceğine işaret ediyor. Ziyaret sırasında yapılan açıklamalarda, özellikle sınır güvenliği ve siber savunma gibi alanlarda İsrail’in tecrübesinden faydalanılmasının Paraguay’ın ulusal kapasitesini artıracağı vurgulandı.

İsrail’in sahip olduğu ileri teknoloji ve istihbarat analizi kabiliyetlerinin Paraguay’ın yerel güvenlik ihtiyaçlarıyla harmanlanması, bu yeni iş birliği döneminin temel taşını oluşturuyor. Alliana, teknoloji transferinin sadece askeri değil, aynı zamanda ülkenin teknolojik altyapısını modernize etme noktasında kritik bir rol oynayacağını belirtti. Özellikle savunma sanayii ve teknoloji alanında İsrail merkezli ortak projelerin, iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik ilişkileri de tetikleyeceği öngörülüyor.

Bu yakınlaşma, Paraguay’ın bölgedeki güvenlik mimarisini yeniden yapılandırma arzusunu yansıtırken, İsrail açısından da Latin Amerika’da stratejik bir müttefikle derinleşen ilişkiler anlamına geliyor. Analistler, Paraguay’ın güvenlik ve istihbarat alanında İsrail ile kurduğu bu “yeni köprünün”, önümüzdeki dönemde sınır ötesi tehditlerle mücadele ve teknoloji odaklı kalkınma projelerinde somut sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.