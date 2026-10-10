Ali Haşim’den Kritik Uyarı: İran ile ABD-İsrail Arasındaki “Yıpratma Savaşı” Topyekûn Bir Çatışmaya Dönüşüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Haşim’in analizine göre, İran ile ABD-İsrail cephesi arasındaki çatışma, uzun yıllardır süregelen yapısal bir gerilimin ürünü. Diplomasinin bir çözüm aracı olarak sunulduğu süreçler, gerçekte tarafların stratejik manevralarını gözden geçirmeleri veya askeri hazırlıklarını tamamlamaları için kullanılan geçici birer “duraklama dönemi” işlevi görüyor. Uzmana göre bu döngü, bölgedeki jeopolitik oyunun karakterini her seferinde daha sert ve belirsiz bir noktaya taşıyor.

Makalede en dikkat çekici vurgulardan biri, ABD-İsrail ekseninin mevcut tutumu üzerine. Haşim, özellikle Batı’daki seçim takvimlerinin ve değişen iç siyasi dinamiklerin, karar vericileri çok daha radikal adımlar atmaya ittiğini öne sürüyor. Daha önce İran’a karşı doğrudan saldırganlık ve tırmanma konusunda belli bir temkinlilik sergileyen bu eksenin, artık bu çekincelerini büyük ölçüde geride bıraktığı ifade ediliyor.

Bu durumun, bölgeyi daha önce deneyimlenmemiş ölçekte yıkıcı ve kapsamlı bir savaş senaryosuyla karşı karşıya bıraktığı uyarısında bulunan Haşim, çatışmanın coğrafi olarak tüm Orta Doğu’ya yayılma potansiyeline dikkat çekiyor. Uzman, devam eden askeri hareketliliğin artık klasik “yıpratma savaşı” kalıplarını aştığını ve tarafların, doğrudan ve yıkıcı sonuçları olabilecek yeni bir çatışma modeline hızla evrildiğini savunuyor.