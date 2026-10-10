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Ali Haşim’den Kritik Uyarı: İran ile ABD-İsrail Arasındaki “Yıpratma Savaşı” Topyekûn Bir Çatışmaya Dönüşüyor

10 Ekim 2026 - 18:03
News ID: 1876143
Ali Haşim’den Kritik Uyarı: İran ile ABD-İsrail Arasındaki “Yıpratma Savaşı” Topyekûn Bir Çatışmaya Dönüşüyor

Ortadoğu uzmanı Ali Haşim, kaleme aldığı son makalede İran ile ABD-İsrail ekseni arasında on yıllardır süren "yıpratma savaşı"nın kritik bir dönüm noktasına ulaştığı uyarısında bulundu. Haşim, yürütülen diplomatik çabaların kalıcı bir çözümden ziyade taraflara zaman kazandıran geçici “molalardan” ibaret olduğunu vurgularken, seçim takvimlerinin gölgesindeki tarafların saldırganlık konusundaki çekincelerini bir kenara bırakarak bölgeyi tarihin en yıkıcı çatışmalarından birinin eşiğine getirdiğini belirtiyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Haşim’in analizine göre, İran ile ABD-İsrail cephesi arasındaki çatışma, uzun yıllardır süregelen yapısal bir gerilimin ürünü. Diplomasinin bir çözüm aracı olarak sunulduğu süreçler, gerçekte tarafların stratejik manevralarını gözden geçirmeleri veya askeri hazırlıklarını tamamlamaları için kullanılan geçici birer “duraklama dönemi” işlevi görüyor. Uzmana göre bu döngü, bölgedeki jeopolitik oyunun karakterini her seferinde daha sert ve belirsiz bir noktaya taşıyor.

Makalede en dikkat çekici vurgulardan biri, ABD-İsrail ekseninin mevcut tutumu üzerine. Haşim, özellikle Batı’daki seçim takvimlerinin ve değişen iç siyasi dinamiklerin, karar vericileri çok daha radikal adımlar atmaya ittiğini öne sürüyor. Daha önce İran’a karşı doğrudan saldırganlık ve tırmanma konusunda belli bir temkinlilik sergileyen bu eksenin, artık bu çekincelerini büyük ölçüde geride bıraktığı ifade ediliyor.

Bu durumun, bölgeyi daha önce deneyimlenmemiş ölçekte yıkıcı ve kapsamlı bir savaş senaryosuyla karşı karşıya bıraktığı uyarısında bulunan Haşim, çatışmanın coğrafi olarak tüm Orta Doğu’ya yayılma potansiyeline dikkat çekiyor. Uzman, devam eden askeri hareketliliğin artık klasik “yıpratma savaşı” kalıplarını aştığını ve tarafların, doğrudan ve yıkıcı sonuçları olabilecek yeni bir çatışma modeline hızla evrildiğini savunuyor.

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