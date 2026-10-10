Diplomasi Masasında Müzakere, Sahada Ateş: Güney Lübnan’da Saldırılar Durmuyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan resmi makamlarının bir çözüm arayışı olarak yürüttüğü diplomatik temaslar, bölgedeki tansiyonun kontrol altına alınması için kritik bir öneme sahip. Ancak siyasi koridorlarda “uzlaşı” arayışları devam ederken, güneydeki sınır köylerinde yaşayan sivil halk, her geçen gün artan bir yıkım ve tehditle karşı karşıya kalıyor.

Bölgeden gelen son raporlar, İsrail’in topçu ateşi ve hava saldırılarının, diplomatik görüşmelerin yapıldığı süreçlerde bile şiddetinden hiçbir şey kaybetmediğini gösteriyor. Güvenlik analistlerine göre bu durum, İsrail’in müzakere masasında kalarak diplomatik baskıyı yönetirken, diğer yandan askeri sahada kendi “güvenlik önceliklerini” dayatmaya devam eden stratejisinden kaynaklanıyor. Bu strateji, Lübnan’daki köylerde yaşamı felç ederken, bölgedeki askeri hareketliliğin müzakerelerle eş zamanlı olarak tırmanma eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor.

Yerel halk için bu ikili süreç, derin bir güvensizlik ve belirsizliğe yol açıyor. Diplomatik kanalların bir “ateşkes” veya “gerilimi azaltma” sinyali vermeye çalıştığı anlarda bile sahada düşen bombalar, siyasi süreç ile askeri strateji arasındaki uçurumu derinleştiriyor. Uzmanlar, diplomatik girişimlerin sahada somut bir caydırıcılık oluşturamaması durumunda, Lübnan’ın güneyindeki köylerin daha büyük bir askeri tırmanışın merkezi olmaya devam edeceği uyarısında bulunuyor.