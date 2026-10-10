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Yemen’de Yeni Dönem: Islah Partisi’nden “Tahliye” Hazırlığı mı?

10 Ekim 2026 - 18:31
News ID: 1876160
Yemen’de Yeni Dönem: Islah Partisi’nden “Tahliye” Hazırlığı mı?

Yemen’deki Müslüman Kardeşler teşkilatının kolu olarak bilinen Islah Partisi’nin, stratejik bir kentten siyasi ve askeri kadrolarını aileleriyle birlikte tahliye etme planı yaptığı bildirildi. Gelen bilgilere göre, partinin bu operasyon kapsamında beraberinde yüklü miktarda nakit para ve askeri envanterini de götürmek istediği ifade ediliyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’deki yerel kaynaklardan yansıyan son gelişmelere göre, Islah Partisi’nin ülkedeki varlığını yeniden yapılandırma veya belirli bölgelerden çekilme sürecine girdiği iddiaları güçlendi. Partinin üst düzey siyasi figürleri ve askeri komuta kademesinin, aileleriyle birlikte söz konusu kentten ayrılmak için hazırlık yaptığı aktarılıyor.

Bu “tahliye” hamlesinin sadece personel transferiyle sınırlı olmadığı, partinin sahada elinde bulundurduğu finansal kaynakları ve askeri teçhizatı da beraberinde götürme çabasında olduğu dikkat çekiyor. Güvenlik analistleri, bu hareketliliğin bölgedeki güç dengelerini sarsabileceği ve partinin sahadaki etkisini doğrudan etkileyebileceği görüşünde.

Özellikle askeri envanterin transferi girişimi, bölgedeki diğer yerel gruplar ve yönetimsel aktörler arasında endişeyle karşılanıyor. Taraflar, Islah Partisi’nin bu hamlesinin sahadaki askeri boşluğu nasıl dolduracağı ve olası çatışma risklerini nasıl tetikleyeceği sorusuna odaklanmış durumda. Yemen’deki bu gelişme, ülkenin karmaşık çatışma haritasında yeni bir belirsizlik döneminin başladığı şeklinde yorumlanıyor.

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