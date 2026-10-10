Gazze’de Mevasi ve Çevresine Yönelik Saldırılar: 24 Saatte Yeni Can Kayıpları

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde insani krizin merkez üssü haline gelen ve çok sayıda yerinden edilmiş sivilin çadırlarda yaşam mücadelesi verdiği Mevasi bölgesi, bir kez daha saldırıların hedefi oldu. İsrail’in hava ve topçu saldırıları, bölgedeki sivil yerleşimleri ve barınma alanlarını vurmaya devam ediyor.

Mevasi’deki çadırların hedef alınması, bölgedeki sivillerin “güvenli alan” arayışını bir kez daha çıkmaza sokarken, Gazze’nin farklı noktalarından gelen saldırı haberleri de insani tablonun ne kadar ağır olduğunu gözler önüne seriyor. Son 24 saatte yaşanan çatışmalar ve düzenlenen saldırılar neticesinde 2 Filistinli yaşamını yitirirken, yaralanan sivillerin tedavisi için bölgedeki kısıtlı sağlık imkânları seferber ediliyor.

Sağlık kaynakları, devam eden saldırıların ve hareket kabiliyetinin kısıtlı olmasının, enkaz altındaki ve yaralı sivillere ulaşma çalışmalarını ciddi oranda sekteye uğrattığını belirtiyor. Gazze genelinde saldırıların durmaksızın devam etmesi, hem bölge halkının yaşadığı yıkımı derinleştiriyor hem de insani yardımların ulaştırılmasındaki zorlukları her geçen gün daha da artırıyor.