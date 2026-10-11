San’a’dan Riyad’a Ağır Misilleme Uyarısı: Suudi Hava Sahasını ve Havalimanlarını Terk Edin

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen topraklarına yönelik devam eden saldırılarına sert tepki gösterildi. Riyad yönetiminin gerilimi tırmandıran adımlarının cevapsız kalmayacağını vurgulayan San’a yetkilileri, operasyonların derhal durdurulmaması durumunda sahadaki askeri yanıtın çok daha geniş kapsamlı ve yıkıcı olacağını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, Suudi Arabistan derinliklerindeki stratejik ve hassas noktaların Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel menzilinde olduğuna dikkat çekildi. Bu doğrultuda, daha önce yapılan uyarılar yinelenerek; tüm uluslararası uçuş şirketlerinin, yabancı misyonların ve sivillerin can güvenliği gerekçesiyle Suudi Arabistan’a ait havalimanlarından, askeri üslerin yakın çevresinden ve hava sahasından uzak durmaları istendi.

San’a hükümeti, saldırıların sürmesi halinde Suudi askeri ve ekonomik altyapısının doğrudan hedef haline geleceğinin altını çizerken, yaşanabilecek tüm sonuçlardan ve bölgedeki güvenlik risklerinden tamamen Suudi rejiminin sorumlu olacağını kaydetti.