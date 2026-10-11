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San’a’dan Saha İddialarına Yalanlama: Babülmendeb Kontrolümüz Altında

11 Ekim 2026 - 16:32
News ID: 1876711
San’a’dan Saha İddialarına Yalanlama: Babülmendeb Kontrolümüz Altında

Yemen Savunma Bakanlığı Danışmanı Tuğgeneral Abid Muhammed Sevr, Suudi medyasında yer alan saha kazanımlarına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Babülmendeb Boğazı ve ülkenin batı kıyısındaki kritik noktaların tamamen Yemen güçlerinin kontrolünde olduğunu vurguladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen Savunma Bakanlığı Danışmanı Tuğgeneral Abid Muhammed Sevr, başkent San’a’da yaptığı değerlendirmelerde, koalisyon güçleri yanlısı medya organlarının Yemen cephesindeki gelişmelere dair sunduğu haberleri “psikolojik savaşın bir parçası” olarak nitelendirdi.

Saha hakimiyetinin stratejik bölgelerde devam ettiğini belirten Tuğgeneral Sevr, özellikle Babülmendeb Boğazı ve batı kıyısı şeridinin, Yemen güçlerinin operasyonel denetimi altında olduğunu ifade etti. Söz konusu bölgelerdeki askeri varlıklarının tahkim edildiğini kaydeden Sevr, Suudi medyasının servis ettiği “saha kazanımı” iddialarının sahadaki askeri gerçeklikle hiçbir bağının bulunmadığını kaydetti.

Tuğgeneral Sevr, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki savunma pozisyonunun güçlü olduğunu ve düşmanın hamlelerini yakından takip ettiklerini hatırlatarak, stratejik hatlarda yaşanabilecek herhangi bir değişikliğin ancak saha gerçekleri ile mümkün olacağını, mevcut iddiaların ise tamamen manipülasyon amaçlı olduğunu sözlerine ekledi.

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