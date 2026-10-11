Fadlallah’tan Çifte Mesaj: Hedeflerimizden Taviz Yok, Hükümet İmar Sorumluluğunu Üstlenmeli

Açıklamalarının odağını devletin görevlerine çeviren Fadlallah, özellikle çatışmalar sonrası tahribata uğrayan bölgelerin yeniden inşası konusunda hükümetin “bekle ve gör” politikası izleyemeyeceğini savundu. Hükümetin, yeniden imar çalışmalarını bir tercih değil, anayasal ve sosyal bir sorumluluk olarak görmesi gerektiğini belirten Fadlallah, devletin bu konuda gecikmesinin sosyal adaleti zedeleyeceğine dikkat çekti.

Fadlallah, Hizbullah’ın kendi imkânlarıyla sürece katkı sağladığını ancak merkezi hükümetin kamusal kaynakları ve yetkilerini seferber ederek, zarar gören bölgelerdeki yaşamın normale dönmesi için daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Milletvekili, bu sürecin siyasi çekişmelerin ötesinde, ulusal bir zorunluluk olduğunu hatırlatarak yetkili mercileri acil harekete geçmeye çağırdı.