Fadlallah’tan Çifte Mesaj: Hedeflerimizden Taviz Yok, Hükümet İmar Sorumluluğunu Üstlenmeli

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan siyasetinde tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde açıklamalarda bulunan Hizbullah Milletvekili Hasan Fadlallah, hareketin mevcut süreçteki duruşuna dair önemli mesajlar verdi. Fadlallah, bölgedeki siyasi ve askeri baskıların partinin temel vizyonunu değiştirmeyeceğini belirterek, “Direnişin hedeflerinden vazgeçilmesi söz konusu değildir; bu, pazarlığa açık bir konu değil, temel bir ilkedir” ifadelerini kullandı.
11 Ekim 2026 - 16:35
News ID: 1876713
Hizbullah Milletvekili Hasan Fadlallah, partinin temel stratejik hedeflerinden ve ilkelerinden geri adım atılmayacağını vurgularken, Lübnan hükümetine yeniden imar sürecindeki yükümlülüklerini hatırlatan net bir çağrıda bulundu.
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