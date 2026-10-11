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Fadlallah’tan Çifte Mesaj: Hedeflerimizden Taviz Yok, Hükümet İmar Sorumluluğunu Üstlenmeli

11 Ekim 2026 - 16:35
News ID: 1876713
Fadlallah’tan Çifte Mesaj: Hedeflerimizden Taviz Yok, Hükümet İmar Sorumluluğunu Üstlenmeli

Hizbullah Milletvekili Hasan Fadlallah, partinin temel stratejik hedeflerinden ve ilkelerinden geri adım atılmayacağını vurgularken, Lübnan hükümetine yeniden imar sürecindeki yükümlülüklerini hatırlatan net bir çağrıda bulundu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan siyasetinde tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde açıklamalarda bulunan Hizbullah Milletvekili Hasan Fadlallah, hareketin mevcut süreçteki duruşuna dair önemli mesajlar verdi. Fadlallah, bölgedeki siyasi ve askeri baskıların partinin temel vizyonunu değiştirmeyeceğini belirterek, “Direnişin hedeflerinden vazgeçilmesi söz konusu değildir; bu, pazarlığa açık bir konu değil, temel bir ilkedir” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının odağını devletin görevlerine çeviren Fadlallah, özellikle çatışmalar sonrası tahribata uğrayan bölgelerin yeniden inşası konusunda hükümetin “bekle ve gör” politikası izleyemeyeceğini savundu. Hükümetin, yeniden imar çalışmalarını bir tercih değil, anayasal ve sosyal bir sorumluluk olarak görmesi gerektiğini belirten Fadlallah, devletin bu konuda gecikmesinin sosyal adaleti zedeleyeceğine dikkat çekti.

Fadlallah, Hizbullah’ın kendi imkânlarıyla sürece katkı sağladığını ancak merkezi hükümetin kamusal kaynakları ve yetkilerini seferber ederek, zarar gören bölgelerdeki yaşamın normale dönmesi için daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Milletvekili, bu sürecin siyasi çekişmelerin ötesinde, ulusal bir zorunluluk olduğunu hatırlatarak yetkili mercileri acil harekete geçmeye çağırdı.

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