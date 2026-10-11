San’a Güçlerinden Lahic Hattında Çifte Darbe: İlerleme Girişimleri Püskürtüldü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, stratejik öneme sahip batı kıyı şeridine yönelik saldırı girişimlerine dair ayrıntılar paylaşıldı. Açıklamaya göre, Lahic bölgesinden Babülmendeb hattına sızmaya çalışan koalisyon destekli güçler, Yemen ordusunun tahkimatlarına takıldı.

Kısa zaman aralıklarıyla gerçekleştirilen iki ayrı saldırı girişiminin de Yemen güçlerinin sert direnişi ve karşı operasyonuyla püskürtüldüğü bildirildi. Operasyon sırasında saldırgan unsurların ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldığı, askeri teçhizatlarının ise etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Yemen askeri yetkilileri, Babülmendeb ve çevresindeki kritik geçiş güzergahlarının güvenliğinin en üst düzeyde sağlandığını vurgulayarak, bölgedeki saha dengelerini değiştirmeye yönelik her türlü hamleye anında ve kararlılıkla karşılık verileceğinin altını çizdi. Lahic cephesindeki bu son gelişmeler, bölgedeki askeri gerilimin San’a lehine konsolide olduğunu bir kez daha kanıtladı.