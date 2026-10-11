İşgal Ordusunda “Gizemli Hava Aracı” Alarmı: Batı Celile’ye Sızdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail hava savunma sistemlerinin kuzey sınırında yaşanan bu sızma vakası, Tel Aviv yönetiminde güvenlik endişelerine yol açtı. Kanal-12’nin askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, hava aracının radar ekranlarına yansıdığı ancak ordu bünyesindeki tanımlama sistemleri tarafından anında sınıflandırılamadığı belirtildi.

Bölgedeki yüksek gerilim ve kuzey cephesindeki askeri hareketlilik göz önüne alındığında, İsrail ordusunun bu tür sızmalara karşı “alarm” durumunda olduğu biliniyor. Söz konusu hava aracının bir keşif İHA’sı mı yoksa başka bir askeri teknoloji mi olduğu konusunda henüz net bir tespit yapılamadı.

İşgal ordusu sözcülüğü, konuya ilişkin yapılan saha incelemelerinin devam ettiğini ve aracın rotası ile teknik özelliklerinin analiz edildiğini duyurdu. Olay, Lübnan-İsrail sınır hattındaki mevcut savunma bariyerlerinin aşılabilirliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.