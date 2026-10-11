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Maariv’den Lübnan’da Yakalanan Patlayıcı Yüklü Araçla İlgili Kritik Detaylar

11 Ekim 2026 - 18:02
News ID: 1876758
Maariv’den Lübnan’da Yakalanan Patlayıcı Yüklü Araçla İlgili Kritik Detaylar

İsrail merkezli Maariv gazetesi, Lübnan güvenlik güçlerinin geçtiğimiz Pazar günü Daher Baydar kontrol noktasında ele geçirdiği patlayıcı yüklü araçla ilgili yeni ayrıntıları yayımladı. Haberde, aracın içeriği ve muhtemel hedefleri üzerine yürütülen soruşturmaya dair dikkat çekici bulgulara yer verildi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’ın iç güvenliğini tehdit eden ve Daher Baydar kontrol noktasında son anda engellenen patlayıcı yüklü araç olayı, bölgesel basında geniş yankı uyandırdı. Maariv gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, söz konusu aracın hazırlık aşaması ve teknik özellikleri, sıradan bir güvenlik ihlalinden ziyade planlı bir saldırı girişimini işaret ediyor.

Gazetenin aktardığı bilgilere göre, araçta ele geçirilen patlayıcı düzeneklerin oldukça yüksek bir tahrip gücüne sahip olduğu ve “profesyonelce” hazırlandığı belirtildi. Patlayıcıların yerleştirilme biçimi ve düzeneğin karmaşıklığı, saldırganların ciddi bir teknik hazırlık sürecinden geçtiğini gösteriyor. Lübnan istihbaratının araçtaki incelemeleri, saldırının “etkili bir sonuç” almak üzere tasarlandığını doğruluyor.

Maariv’in haberinde, aracın rotasının Lübnan içindeki hassas noktalara işaret edebileceği yönünde değerlendirmelere de yer verildi. Sürücünün kimliği ve aracın bağlantıları üzerinden yürütülen sorgulamalar, Lübnan makamlarının soruşturmayı genişletmesine neden oldu. Güvenlik birimleri, olayın ülke içerisindeki mezhepsel ya da siyasi gerilimleri tetiklemeyi amaçlayan bir provokasyon olup olmadığını netleştirmeye çalışıyor.

İsrail basını, Lübnan’daki bu tür “terör odaklı” hareketliliği yakından izlediğini vurgularken, söz konusu girişimin bölgedeki kırılgan güvenlik dengelerini sarsabilecek nitelikte olduğu yorumunda bulunuyor. Lübnan ordusu ise konuyla ilgili geniş çaplı güvenlik önlemlerini sürdürürken, olaya karışan şüphelilerin bağlantılarını deşifre etmeye odaklanmış durumda.

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