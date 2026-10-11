Maariv’den Lübnan’da Yakalanan Patlayıcı Yüklü Araçla İlgili Kritik Detaylar

Gazetenin aktardığı bilgilere göre, araçta ele geçirilen patlayıcı düzeneklerin oldukça yüksek bir tahrip gücüne sahip olduğu ve “profesyonelce” hazırlandığı belirtildi. Patlayıcıların yerleştirilme biçimi ve düzeneğin karmaşıklığı, saldırganların ciddi bir teknik hazırlık sürecinden geçtiğini gösteriyor. Lübnan istihbaratının araçtaki incelemeleri, saldırının “etkili bir sonuç” almak üzere tasarlandığını doğruluyor.

Maariv’in haberinde, aracın rotasının Lübnan içindeki hassas noktalara işaret edebileceği yönünde değerlendirmelere de yer verildi. Sürücünün kimliği ve aracın bağlantıları üzerinden yürütülen sorgulamalar, Lübnan makamlarının soruşturmayı genişletmesine neden oldu. Güvenlik birimleri, olayın ülke içerisindeki mezhepsel ya da siyasi gerilimleri tetiklemeyi amaçlayan bir provokasyon olup olmadığını netleştirmeye çalışıyor.

İsrail basını, Lübnan’daki bu tür “terör odaklı” hareketliliği yakından izlediğini vurgularken, söz konusu girişimin bölgedeki kırılgan güvenlik dengelerini sarsabilecek nitelikte olduğu yorumunda bulunuyor. Lübnan ordusu ise konuyla ilgili geniş çaplı güvenlik önlemlerini sürdürürken, olaya karışan şüphelilerin bağlantılarını deşifre etmeye odaklanmış durumda.