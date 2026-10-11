Sana’a Yönetimi’nden Taiz’de Genel Af Hamlesi: Koalisyon Destekli Gruplara “Eve Dönüş” Çağrısı

Sana’a yönetimine bağlı askeri yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, koalisyon güçleri safında çatışmalara katılan ancak “yabancı ajandalara hizmet etmediğini düşünen” yerel savaşçılara silahlarını bırakmaları halinde can güvenliği garantisi verileceği vurgulandı. Bölgedeki kabile liderleri ve yerel kanaat önderleri ile koordineli bir şekilde yürütülen süreçte, teslim olan savaşçıların topluma entegre edilmesi için özel mekanizmalar oluşturulduğu belirtildi.

Yemen iç savaşının en çetin cephelerinden biri olan Taiz’in kırsal bölgelerinde, bu af kararı sahada yeni bir hareketliliğe işaret ediyor. Askeri analistler, bu girişimin sadece bir barış çağrısı olmadığını, aynı zamanda Suudi destekli grupların saflarında bir ayrışmayı tetikleyerek askeri dengeleri değiştirebileceğini değerlendiriyor. Af kararının, çatışmalardan yorulan yerel unsurlar nezdinde karşılık bulması durumunda, Taiz çevresindeki hatların büyük ölçüde Sana’a lehine değişebileceği öngörülüyor.

Sana’a hükümeti, bu adımın “kardeş kavgasına son verme” vizyonuyla atıldığını savunurken, koalisyon yanlısı grupların bu çağrıya nasıl bir refleks vereceği ve sahadaki fiili durumun nasıl şekilleneceği merak konusu. Taiz’deki süreç, Yemen genelindeki ateşkes ve nihai çözüm arayışları açısından da yakından izlenen bir laboratuvar niteliği taşıyor.