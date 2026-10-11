ABD’den İsrail’e “İran’a Tek Başına Saldır” Talebi İddiası: “İç Siyasi Risk” Endişesi Planı Durdurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ve İsrail arasındaki stratejik iş birliğinde, İran’a yönelik olası bir askeri müdahalenin zamanlaması ve sorumluluğu konusunda yeni bir krizin patlak verdiği iddia ediliyor. Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Washington yönetimi, yaklaşan seçimler öncesinde doğrudan bir askeri angajmanın getireceği risklerden kaçınmak için Tel Aviv’e “İran’a karşı tek başına harekete geçme” yönünde bir telkinde bulundu.

Beyaz Saray’ın, İran’a karşı caydırıcılığı sağlamak adına İsrail’in askeri kapasitesini kullanmak istediği, ancak bu süreci yönetirken doğrudan çatışmanın tarafı olarak görünmekten kaçındığı belirtiliyor. Seçim atmosferine giren ABD’de, olası bir bölgesel savaşın yaratacağı ekonomik ve siyasi maliyetin, seçmen tercihlerini olumsuz etkileyeceğinden endişe ediliyor. Washington’un bu nedenle, operasyonun sorumluluğunu tamamen İsrail’e devretme stratejisi izlediği öne sürülüyor.

Ancak bu plan, İsrail cephesinde iç siyasi dengeler nedeniyle büyük bir engelle karşılaştı. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, kapsamlı bir operasyonun İsrail’in iç istikrarını bozabileceğini ve bu durumun planlanan seçimlerin ertelenmesine yol açabileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı. Zamir’in, “savaşın yarattığı olağanüstü hal” durumunun iç siyasette beklenmedik sonuçlar doğurabileceğine dair çekincelerinin, İsrail kabinesinde karşılık bulduğu ifade ediliyor.

İsrail tarafının, ABD’nin bu “tek başına saldır” talebini, kendi iç siyasi çıkarları ve bölgesel güvenlik risklerini gerekçe göstererek şimdilik reddettiği ve operasyonel planı durdurduğu değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu gelişmenin ABD ve İsrail arasındaki “kimin, ne zaman saldıracağı” tartışmalarında derin bir güven bunalımı yarattığını savunuyor. İki müttefik arasındaki bu hassas dengenin, İran’a karşı atılacak olası adımları nasıl şekillendireceği ise bölge uzmanları tarafından yakından takip ediliyor.