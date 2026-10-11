Paris’te “Elbit” Krizi: Kargo Çalışanlarından İsrail’e Sevkiyat Boykotu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ynet’in aktardığı bilgilere göre, İsrail’in savunma sanayii projelerinde kritik rol oynayan Elbit Systems’e ait olduğu belirtilen ekipmanların transferi, Paris’teki havaalanı personelinin protestosuyla karşılaştı. Şirket çalışanları, İsrail ile bağlantılı olan ve El Al uçağıyla taşınması planlanan söz konusu sevkiyatı yüklemeyeceklerini belirterek işi durdurdu.

Olayın duyulmasının ardından İsrailli güvenlik yetkilileri diplomatik kanallar üzerinden duruma müdahale etmeye çalışsa da, işçi temsilcilerinin kararlı tutumu nedeniyle sevkiyat gerçekleşemedi. Lojistik açıdan bir kilitlenme yaratan bu eylem sonucunda, malzemelerin hala Fransa’daki havalimanında bekletildiği ve sevkiyatın akıbetinin belirsizliğini koruduğu kaydedildi.

Yaşanan bu gelişme, Avrupa’daki sivil toplum kuruluşlarının ve sendikal yapıların, bölgedeki çatışmaların ardından İsrail’in savunma sanayii şirketlerine yönelik yürüttüğü baskı kampanyalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Benzer boykot girişimlerinin Avrupa genelindeki lojistik ağlarını etkileyebileceği endişesi, İsrailli yetkililer tarafından yakından takip ediliyor.