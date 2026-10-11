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Paris’te “Elbit” Krizi: Kargo Çalışanlarından İsrail’e Sevkiyat Boykotu

11 Ekim 2026 - 19:18
News ID: 1876787
Paris’te “Elbit” Krizi: Kargo Çalışanlarından İsrail’e Sevkiyat Boykotu

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Paris merkezli bir kargo şirketinin işçi komitesi, İsrailli savunma sanayii devi Elbit Systems’in kara sistemleri birimine gönderilmek üzere hazırlanan yükün El Al uçağına yüklenmesini reddederek boykot kararı aldı. Fransa ile İsrail arasında lojistik bir gerilime neden olan durum sonrası, söz konusu sevkiyatın Fransa’dan çıkışının engellendiği bildirildi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ynet’in aktardığı bilgilere göre, İsrail’in savunma sanayii projelerinde kritik rol oynayan Elbit Systems’e ait olduğu belirtilen ekipmanların transferi, Paris’teki havaalanı personelinin protestosuyla karşılaştı. Şirket çalışanları, İsrail ile bağlantılı olan ve El Al uçağıyla taşınması planlanan söz konusu sevkiyatı yüklemeyeceklerini belirterek işi durdurdu.

Olayın duyulmasının ardından İsrailli güvenlik yetkilileri diplomatik kanallar üzerinden duruma müdahale etmeye çalışsa da, işçi temsilcilerinin kararlı tutumu nedeniyle sevkiyat gerçekleşemedi. Lojistik açıdan bir kilitlenme yaratan bu eylem sonucunda, malzemelerin hala Fransa’daki havalimanında bekletildiği ve sevkiyatın akıbetinin belirsizliğini koruduğu kaydedildi.

Yaşanan bu gelişme, Avrupa’daki sivil toplum kuruluşlarının ve sendikal yapıların, bölgedeki çatışmaların ardından İsrail’in savunma sanayii şirketlerine yönelik yürüttüğü baskı kampanyalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Benzer boykot girişimlerinin Avrupa genelindeki lojistik ağlarını etkileyebileceği endişesi, İsrailli yetkililer tarafından yakından takip ediliyor.

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