Siyonist Netanyahu da Yemen'in misilleme operasyonlarını kınadı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejim İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Suudi Arabistan'daki Kral Halid Havalimanı'na yönelik misilleme operasyonunu kınadı.

İsrail Başbakanlık Ofisi soykırımcı Başbakan Netanyahu adına, Yemen Ensarullah Hareketi'nin, Riyad'ı hedef alan misilleme operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Paylaşımda Netanyahu adına, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik misilleme operasyonu terör saldırısı olarak nitelendirilerek, Netanyahu'nun İsrail adına yaralılara şifa, ölenlerin ailelerine de başsağlığı dilediği aktarıldı.

Paylaşımda Netanyahu, "İsrail'in tehditlere karşı birlik olan, halkını koruyan ve bölgedeki tüm halklar için güvenlik, iş birliği ve refah dolu bir gelecek inşa eden güçlü bir Orta Doğu görmeyi arzuladığını" iddia etti.

Netanyahu'nun da açıklamasıyla birlikte bölgeye Yemen'e karşı ABD ve Avrupa Birliği'nin ardından işgal rejimi İsrail'de Suudi Arabistan rejimine açık destek vermiş oldu.