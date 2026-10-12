ABD'nin İran savaşındaki kayıpları güncellendi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD'nin İran savaşındaki kayıplarının sayısı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Savaş boyunca Amerikan medya kuruluşları, Pentagon'un kabul ettiğinden daha yüksek kayıp sayılarını ortaya çıkardı.

ABD Savaş Bakanlığı da, İran'a karşı yürüttüğü hukuksuz savaşta ölen Amerikan askerlerinin sayısını 21'e, yaralı sayısını ise 865'e yükseltti. Böylece çatışmalarda verilen kayıpların daha önce açıklanandan fazla olduğu kabul edilmiş oldu.

Bu kabul, daha yüksek can kaybına ilişkin haberleri daha önce "tamamen yalan" olarak nitelendiren Savaş Bakanı Pete Hegseth'in açıklamalarını açıkça çürüttü.

Aynı zamanda Pentagon'un önceki açıklamalarının da düzeltilmesi anlamına geldi. Pentagon, Trump'ın savaşın sona erdiği yönündeki açıklamaları nedeniyle savaşın başlangıcından bu yana kayıpları olduğundan düşük bildirmişti.

İran'ın ABD üslerine yönelik misilleme operasyonları, Bahreyn'deki 5. Filo karargahında ve ABD'nin bölgedeki en büyük hava üssü olan El-Udeyd Hava Üssü'nde ağır hasara yol açmıştı.

İran saldırıları ayrıca balistik füzeleri ve hava araçlarını takip etmek için kullanılan ABD radarları ile yerde bulunan uçaklara da zarar verdi. Hasarın boyutu, Savaş Bakanlığı'nın Körfez'deki üslerden asker çekmeyi ve bazı üsleri terk etmeyi değerlendirmesine yol açtı.