Yemen’in Füze ve İHA misillemleri Suudi hava savunmasını aştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Mehr Haber Ajansı’nın Daily Star’a dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan yoğun miktarda hava savunma ve askeri silah ithal etmesine rağmen Yemen silahlı kuvvetlerinin saldırıları karşısında hâlâ zayıf ve bu saldırılarla baş edecek güce sahip değil.

Krallık, ileri teknoloji silah alımı için devasa kaynaklar harcadı; ancak Yemen silahlı kuvvetlerinin başarılı operasyonları, özellikle Riyad Havalimanı’na yönelik saldırı, Suudi Arabistan’ın savunmadaki zayıflığını açıkça ortaya koydu.

Son on yılda Suudi Arabistan’a yönelik en şiddetli saldırı cumartesi günü Riyad Havalimanı’nı hedef aldı. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 300’den fazla kişi yaralandı. Olayın ardından birçok ülke vatandaşlarına bu havalimanından uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.

Askeri teçhizat ithalatçısı olarak Suudi Arabistan’ın yetersizliği

Yemen’in aralıksız füze ve İHA saldırıları, Suudi Arabistan’ın devasa petrol kaynaklarına rağmen istikrarlı bir ülke olduğu yönündeki itibarını zedeledi. Yemen silahlı kuvvetlerinin bu saldırıları, Suudi Arabistan’ın hava savunma sistemleri üzerinde baskı oluşturuyor ve ülkenin önleme füzesi stoklarını azaltma riski taşıyor. Dünya genelinde bu füzelerde kıtlık yaşandığı bildiriliyor.

Yemen füzeleri, petrol tesisleri ve Riyad Havalimanı dahil havalimanlarına yönelik birçok saldırıda Suudi savunma sistemlerini aştı.

Londra merkezli risk danışmanlık şirketi MENA Analytica’dan Andreas Krieg’e göre, Patriot, THAAD, savaş uçakları ve diğer sensörlerden oluşan çok katmanlı bir sistem bile yaklaşık 2,2 milyon kilometrekarelik Suudi Arabistan büyüklüğündeki bir ülkenin üzerinde aşılmaz bir kubbe oluşturamaz. Suudi Arabistan’ın Riyad’ı, havalimanlarını, petrol tesislerini, askeri üslerini ve geniş bir kritik altyapı ağını sürekli koruması gerekiyor.

Krieg, ülkenin savunma sanayisinde sınırlı kapasiteye sahip olduğunu, bu nedenle ileri teknoloji ithal silahlar için ağır maliyetlere katlandığını belirtti. Suudi Arabistan’ın tarih boyunca güçlerini güçlendirmek için yabancı asker, yüklenici ve askeri eğitmenlerin geniş varlığına bağımlı olduğunu söyledi.

Krieg, ABD, İngiliz ve Fransız şirketleri dahil Batılı üreticilerden yapılan büyük silah alımlarının, Suudi Arabistan’ın savunma politikasının ve müttefiklerin desteğini kazanmaya yönelik diplomatik stratejisinin temel unsurlarından biri haline geldiğini ekledi.

Suudi hava savunması bu saldırıların bir kısmını önlese de Yemen güçlerinin hedeflerine ulaşmak için her seferinde savunma sistemlerini aşması gerekmiyor. Birkaç başarılı isabet yeterli. Riyad Havalimanı’na yönelik tekrarlanan saldırılar, Yemenlilerin stratejik menzilde art arda saldırı düzenleme kabiliyetini hâlâ koruduğunu gösteriyor.

Suudi Arabistan için felaket tablosu

Ottawa Üniversitesi güvenlik analisti Thomas Juneau, Yemen silahlı kuvvetlerinin oyunun kurallarını değiştirmek istediğini vurguladı. Suudi savaş uçaklarının Sana Havalimanı’na saldırmasının ardından Yemen silahlı kuvvetleri, Riyad’ın kendilerine yaptığını Suudi Arabistan’a yapmak istiyor.

Juneau’ya göre Yemen’in Suudi Arabistan’ın kritik altyapısını hedef alması, “barışın bedelinin sürekli arttığı” mesajını taşıyor. Bu durum Suudi Arabistan için tam anlamıyla bir felaket; zira krallık yıllardır kendisini Yemen savaşından çıkarmaya çalışıyor.

Andreas Krieg de Riyad Havalimanı’nın büyük önem taşıdığını belirterek, buranın Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın en önemli eksenlerinden biri olduğunu vurguladı. Söz konusu plan, Riyad’ı turistler, çok uluslu şirketler ve uluslararası etkinlikler için büyük bir merkez haline getirmeyi amaçlıyor.

Riyad Havalimanı’nın faaliyetlerinde yaşanacak aksamalar Suudi Arabistan’ın askeri gücünü zayıflatmayabilir; ancak tekrarlanan saldırılar, fiziksel hasarın ötesine geçen ekonomik ve psikolojik maliyetler yüklüyor.