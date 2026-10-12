Azerbaycan’da Okullarda Başörtüsü Tartışması: Aliyev Yönetimine “Çifte Standart” ve Dinî Ayrımcılık Eleştirisi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Azerbaycan’da devlet genel eğitim kurumlarında uygulanan okul kıyafeti kurallarında yapılan değişiklikler, devletin eğitim alanındaki laiklik anlayışı ile vatandaşların dinî özgürlükleri arasındaki ilişkiyi yeniden tartışmaya açtı. Bakanlar Kurulunun 21 Eylül 2026 tarihli kararıyla, belirlenen okul üniformasının bütünlüğünü bozan veya genel eğitimin laiklik ilkesiyle bağdaşmadığı değerlendirilen kıyafet unsurlarının kullanımına izin verilmeyeceği belirtildi. Düzenlemede başörtüsü açıkça yasaklanmasa da bazı okullarda başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin derslere alınmadığına ilişkin haberler ve görüntüler kamuoyunda tepki oluşturdu. Azerbaycan Basın Ajansının (APA) düzenlemeye ilişkin haberi ile Al Jazeera’nın 12 Ekim tarihli değerlendirmesi, tartışmanın temelindeki bu gelişmelere dikkat çekiyor.

Uygulamanın yol açtığı tartışmanın merkezinde, laiklik ilkesinin eğitim kurumlarında nasıl yorumlanacağı sorusu bulunuyor. Hükümetin yaklaşımı, okul üniformasının bütünlüğünün ve devlet eğitim sisteminin laik niteliğinin korunması gerekçesine dayanıyor. Buna karşılık düzenlemenin uygulanış biçimini eleştirenler, başörtüsünün açıkça yasaklanmadığı bir mevzuatın fiilen başörtülü öğrencilerin eğitim hakkını sınırlandırmak için kullanılabileceğini savunuyor. Bazı öğrenci ve öğretmenlerin okullara alınmadığı yönündeki haberler, kuralların uygulanmasında açıklık ve hukuki öngörülebilirlik sağlanması gerektiğine ilişkin talepleri güçlendiriyor.

Mesele, Müslüman nüfusun büyük çoğunluğu oluşturduğu ve Şiiliğin toplumda önemli bir yere sahip olduğu Azerbaycan’da, dinî kimliğin kamusal alandaki görünürlüğü bakımından ayrı bir önem taşıyor. Başörtüsünü dinî inancının bir parçası olarak gören aileler açısından okul kıyafeti düzenlemesi yalnızca bir üniforma meselesi değil; inanç özgürlüğü, ailelerin dinî tercihleri ve çocukların eğitim hakkıyla bağlantılı bir konu olarak değerlendiriliyor. Eleştirmenler, öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için dinî inançlarıyla bağdaşmayan bir tercih yapmaya zorlanmaması gerektiğini belirtiyor.

Tartışmanın bir diğer boyutunu, farklı dinlere ait sembollere yönelik uygulamaların eşit olup olmadığı sorusu oluşturuyor. Bazı eleştirmenler, Yahudi toplumunun dinî sembollerinden biri olan kipa kullanımının okullardaki durumunu gündeme getirerek, Müslüman öğrencilerin başörtüsü nedeniyle karşılaştıkları sınırlamaların diğer dinî sembollere de aynı şekilde uygulanıp uygulanmadığının açıklanmasını istiyor. Ancak Yahudi öğrencilerin bütün okullarda kipayı serbestçe kullanabildiği yönündeki iddia, mevcut kaynaklarla bağımsız biçimde doğrulanmış değil. Bu nedenle temel soru, belirli bir dinî topluluğa ayrıcalık tanındığını peşinen kabul etmekten ziyade, devletin farklı inançlara ait semboller için hangi açık ve ortak ölçütleri uyguladığının ortaya konulmasıdır.

Dinî sembollerin kamusal alandaki görünürlüğüne ilişkin tartışma, Azerbaycan’ın mevcut mevzuatının daha geniş çerçevesiyle de bağlantılı. Ülkede 2015 yılında Dinî İnanç Özgürlüğü Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, ibadethanelerin dışında kamusal alanlarda dinî sloganların ve kişinin üzerinde taşıdığı dinî unsurlar dışındaki diğer dinî sembollerin sergilenmesine sınırlama getirildi. Aynı düzenlemede dinî bayrakların yalnızca ibadethanelerin, dinî merkezlerin ve dinî idarelerin kapalı alanlarında bulundurulabileceği belirtildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının yayımladığı resmî kanun metni, bu hükümlerin hukuki dayanağını ortaya koyuyor. Eleştirmenler ise söz konusu sınırlamaların özellikle kamusal alanda dinî kimliğini ifade etmek isteyen Müslümanlar üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.

Aynı bağlamda, Hüseyni yas ve anma etkinliklerinde kullanılan dinî bayraklar ile Azerbaycan’ın siyasi ve diplomatik ilişkileri çerçevesinde görülen yabancı devlet bayrakları arasında karşılaştırmalar yapılıyor. Bazı eleştirmenler, Hz. Hüseyin’i ve Ehl-i Beyt’i anmaya yönelik sembollere getirilen sınırlamaları, İsrail bayrağının resmî veya siyasi etkinliklerde sergilenmesiyle karşılaştırarak hükümetin yaklaşımını sorguluyor. Bununla birlikte, dinî bayrakların sergilenmesi ile yabancı devlet bayraklarının diplomatik protokol çerçevesindeki kullanımı hukuken farklı kategorilerde ele alınıyor. Bu nedenle olası bir çifte standardın ortaya konulabilmesi için yalnızca sembollerin görünürlüğünü karşılaştırmak değil, ilgili mevzuatı ve uygulama biçimlerini de incelemek gerekiyor.

Hukuki açıdan temel mesele, laiklik ilkesinin korunması ile din ve vicdan özgürlüğü, eğitim hakkı ve ayrımcılık yasağı arasındaki dengenin nasıl kurulacağıdır. Okul yönetimlerine kıyafet kurallarının uygulanması konusunda yetki verilmesi, bu kuralların açık, öngörülebilir ve bütün öğrenciler için tutarlı biçimde uygulanmasını daha da önemli hâle getiriyor. Başörtüsü veya başka bir dinî sembol nedeniyle öğrencilerin eğitimden uzak kalmasına yol açabilecek kararların hangi hukuki gerekçelere dayandığı ve bu kararlara karşı hangi itiraz yollarının bulunduğu kamuoyuna açık biçimde anlatılmalıdır.

Sonuç olarak Azerbaycan’daki başörtüsü tartışması, okul üniformasına ilişkin teknik bir düzenlemenin ötesine geçerek devletin dinî özgürlükler ve toplumsal kimlik karşısındaki tutumuna ilişkin daha geniş bir tartışmaya dönüşmüş durumda. Aliyev yönetiminin politikalarını eleştirenler, mevcut uygulamaların Müslümanların dinî kimliğini kamusal alanda ifade etmesini zorlaştırdığını ve farklı inançlara eşit yaklaşılması konusunda soru işaretleri doğurduğunu savunuyor. Tartışmanın açıklığa kavuşması için hükümetin düzenlemenin kapsamını, başörtüsüne ilişkin uygulamaların hukuki dayanağını ve farklı dinî sembollere yönelik ölçütlerini şeffaf biçimde ortaya koyması; eğitim hakkı ile din ve vicdan özgürlüğünün nasıl korunacağını açıklaması bekleniyor.