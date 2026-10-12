Pakistan’dan İran’la her alanda ilişkileri güçlendirme mesajı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin kabine toplantısında Tahran ile Washington arasındaki arabuluculuk konusunu değerlendirdi. Şerif, İslamabad’ın bu yöndeki samimi çabalarını sürdürdüğünü ve kardeş ülkelerin benzer girişimlerini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Pakistan Başbakanı, İran ile ilişkileri “dostane ve kardeşane” olarak nitelendirerek, “Tahran-İslamabad ilişkileri gelişiyor ve İran ile ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye kararlıyız” dedi.

Şerif, Pakistan Ordusu Komutanı Mareşal Asım Münir’in Tahran ile Washington arasındaki dolaylı müzakerelerde üstlendiği rolü takdir etti. Dışişleri ve İçişleri bakanlarının İranlı mevkidaşlarıyla sürekli temas halinde olduğunu, Ordu Komutanı’nın da bölgesel barış ve istikrar için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.