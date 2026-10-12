Axios: Trump, Kiev’in Rus petrol rafinerilerine saldırılarını durdurmasını istiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Axios, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında Kiev’in Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları nedeniyle gerilim olduğunu duyurdu.

Axios’a göre Trump, Zelenski’ye öfkeli ve Kiev’in Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarına son vermesini bekliyor.

Haberde Beyaz Saray’daki bir kaynağa dayandırılan bilgilere göre Trump “son derece öfkeli”. ABD Başkanı, Zelenski’nin Washington’un sağladığı desteğe yeterince teşekkür etmediği görüşünde. Kaynak, Ukrayna’nın petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının Rusya’ya zarar vermekten çok Trump ile Zelenski arasındaki ilişkilere zarar verdiğini belirtti.

Bild gazetesi dün, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanlarının, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülke için yeni bir devlet başkanı seçilmesi gerektiği yönündeki sözlerini duyunca şoke olduklarını bildirdi.

Trump’ın son dönemde Zelenski’nin iktidardan ayrılması gerektiğine dair açıklamaları, analistlerin dikkatini şu değerlendirmeye yöneltti: Ukrayna, Batılı ülkelerin NATO’ya katılma vaadi üzerine Rusya ile savaşa girdi ve nihayetinde yıllar süren çatışma ve yıkımın ardından ABD, ülkenin devlet başkanına artık gözden çıkarılmış bir piyon gözüyle bakıyor.

Wall Street Journal da bir haberinde, ABD Başkanı Donald Trump ile Volodimir Zelenski arasındaki ilişkilerin, ikilinin geçen yıl şubat ayında Beyaz Saray’da yaşadığı sözlü tartışmadan bu yana en düşük seviyede olduğunu yazdı.