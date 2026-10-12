Bloomberg: Suudi Arabistan Batılı müttefiklerinden destek göremiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bloomberg, Suudi Arabistan’ın Yemen ile çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde Batılı müttefiklerinden gördüğü desteğin azalmasından duyduğu hayal kırıklığını bildirdi.

Habere göre Bloomberg, konuya yakın kaynaklara dayanarak Suudi Arabistan’ın Batılı müttefiklerinin desteğini azaltmasından rahatsızlık duyduğunu ortaya koydu.

Rapora göre İngiltere, yakıt ikmal uçakları aracılığıyla Suudi Arabistan’a destek sağladı; ancak Riyad’ın son haftalarda daha fazla destek talebini reddetti.

Bu gelişme, Yemen silahlı kuvvetlerinin her gün Suudi Arabistan’ın havalimanları dahil olmak üzere önemli ve hassas hedeflerine yönelik birçok başarılı operasyonunu duyurmasıyla aynı döneme denk geliyor.

Axios da daha önce, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Yemen’e karşı savaşa katılım yönündeki taleplerini reddettiğini ifşa etmişti.