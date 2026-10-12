ABD-Rusya enerji anlaşması tamamlandı, Zelenski boşa düştü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’li Wall Street Journal gazetesi bir raporunda, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki ilişkilerin, ikilinin geçen yıl Şubat 2025’te Beyaz Saray’da yaşadığı sözlü tartışmadan bu yana en düşük seviyede olduğunu yazdı.

Gazeteye göre, Avrupa’nın Trump’ı Kiev’e yardımı sürdürmeye ikna etme çabaları bu koşullarda zayıflayabilir.

Wall Street Journal’a göre Trump, geçtiğimiz ay boyunca Kiev’den Rusya’nın petrol rafinerilerine yönelik saldırıları durdurmasını birçok kez istedi ve Zelenski’nin tavizleri kabul etmekten kaçınmasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Ukrayna’nın temel endişelerinden biri, anlaşmazlıkların tırmanmasının ardından Washington’ın Kiev ile istihbarat paylaşımını durdurması. Washington ile Kiev arasındaki ilişkilerin kötüleşmesi, Avrupa ülkelerinin ABD’nin Ukrayna’ya desteğini sürdürme ve Moskova üzerindeki baskıyı artırma yönündeki yaklaşık bir buçuk yıllık çabasını zorlaştırabilir.

Raporlara göre, Trump ile Putin’in Rus dizelinin temini konusunda anlaşması ve Trump’ın ardından Ukrayna’da yeni bir liderliğin seçilmesi gerektiğine dair sözleri, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları artırdı.