Hamas’tan Siyonist İsrail’in suikast tehditlerine yanıt

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hamas Siyasi Büro üyesi Basim Naim, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye’ye yönelik tehditlerine tepki gösterdi. Naim, Hamas’ın bu tehditleri ciddiye aldığını, ancak bunların işgal altındaki topraklardaki aşırı sağ akımın seçim propagandasının bir parçası olduğunu değerlendirdiklerini belirtti.

Naim, şehitlikle tehdit edilmenin direniş güçlerinin iradesini zayıflatmayacağını ifade ederek şunları söyledi: “Bizi gece gündüz dua ettiğimiz bir şeyle mi tehdit ediyorsunuz? Şehitlik? Çabanız boşa çıkacak; biz zafer ve özgürlüğe kadar yolumuza devam edeceğiz.”

Katil İsrail Savunma Bakanı, Hamas liderini açıkça suikastle tehdit etti. Yisrael Katz, Halil el-Hayye’yi açıkça tehdit ederek, “Hamas’ın üst düzey üyelerini Gazze’de suikastle öldürdük ve bu kez kaçınılmaz olarak sıra Halil el-Hayye’de; o da Haniye ve arkadaşlarına katılacak” iddiasında bulundu.