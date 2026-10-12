  1. Ana Sayfa
  2. Türkçe

Hamas’tan Siyonist İsrail’in suikast tehditlerine yanıt

12 Ekim 2026 - 17:27
News ID: 1877220
Hamas’tan Siyonist İsrail’in suikast tehditlerine yanıt

Hamas Siyasi Büro üyesi Basim Naim, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın Halil el-Hayye’ye yönelik tehditlerini ciddiye aldıklarını, ancak bunu işgal altındaki topraklardaki aşırı sağın seçim propagandası olarak gördüklerini söyledi. Naim, “Şehitlikle tehdit edilsek de direniş irademiz zayıflamayacak; zafer ve özgürlüğe kadar yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hamas Siyasi Büro üyesi Basim Naim, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye’ye yönelik tehditlerine tepki gösterdi. Naim, Hamas’ın bu tehditleri ciddiye aldığını, ancak bunların işgal altındaki topraklardaki aşırı sağ akımın seçim propagandasının bir parçası olduğunu değerlendirdiklerini belirtti.

Naim, şehitlikle tehdit edilmenin direniş güçlerinin iradesini zayıflatmayacağını ifade ederek şunları söyledi: “Bizi gece gündüz dua ettiğimiz bir şeyle mi tehdit ediyorsunuz? Şehitlik? Çabanız boşa çıkacak; biz zafer ve özgürlüğe kadar yolumuza devam edeceğiz.”

Katil İsrail Savunma Bakanı, Hamas liderini açıkça suikastle tehdit etti. Yisrael Katz, Halil el-Hayye’yi açıkça tehdit ederek, “Hamas’ın üst düzey üyelerini Gazze’de suikastle öldürdük ve bu kez kaçınılmaz olarak sıra Halil el-Hayye’de; o da Haniye ve arkadaşlarına katılacak” iddiasında bulundu.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha