İşgalci İsrail ordusunda üst düzey yetkiliden personel uyarısı: 12 bin asker eksik

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katil İsrail ordusunda 33 yıl görev yaptıktan sonra görevinden ayrılmaya hazırlanan üst düzey bir yetkili, orduda binlerce asker açığı bulunduğu uyarısında bulundu. Yetkiliye göre bu kriz, ordunun operasyonel ihtiyaçlarını karşılama, sahada görev yapan güçler üzerindeki baskıyı azaltma ve muharebe hazırlığını sürdürme kapasitesini sınırlıyor.

İşgalci İsrail ordusunun Planlama ve İnsan Gücü Yönetimi Dairesi Başkanı Tuğgeneral Şay Tayeb, daha önce Knesset Dışişleri ve Güvenlik Komitesi’nde yaklaşık 12 bin asker açığı olduğunu bildirmiş ve askeri operasyonların sürmesi halinde bu sayının 17 bine yükselebileceği uyarısını yapmıştı.

Söz konusu açık yalnızca muharip birliklerle sınırlı değil. Destek güçleri, sahada konuşlu birliklerin değiştirilmesi ihtiyacı ve operasyonel hazırlığın korunması da personel açığından etkileniyor.

Bu uyarı, askerlik yasası ve Yahudi dini okulları öğrencilerine yönelik muafiyetler konusundaki siyasi tartışmaların sürdüğü bir dönemde gündeme geldi.

Siyonist İsrail basınından Walla’ya göre, İsrail ordusunun yedek güç hacmi 7 Ekim 2023’ten bu yana yüzde 36 arttı; Haredi asker alımı ise bir yılda 4 bin kişiyi aştı. Ancak bu rakamlar hâlâ ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor.