Tahran’dan Pentagon’un Boğaz İddiasına Sert Yanıt: “Hürmüz’ü Kontrol Ettikleri İllüzyondan İbaret, ABD Batı Asya Bataklığında Boğuluyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebu Fazıl Şikarçi, Pentagon ve Beyaz Saray çevrelerinden yapılan “deniz güvenliği ve boğazların kontrolü” açıklamalarına doğrudan yanıt verdi. ABD’nin dünya kamuoyuna pazarlamaya çalıştığı “Körfez’de mutlak denetim” algısının sahadaki gerçeklerle hiçbir bağı bulunmadığını ifade eden Tuğgeneral Şikarçi, “Amerikalıların Hürmüz Boğazı’nı kontrol ettiklerine dair iddiaları, askeri bir gerçekliği değil, yalnızca yenilgiyi örtbas etmeye dönük medya propagandasını yansıtmaktadır” dedi. Şikarçi, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki egemenlik haklarının ve seyrüsefer denetiminin doğrudan bölge ülkelerine ve İran İslam Cumhuriyeti donanmasına ait olduğunu bir kez daha hatırlattı.

“Batı Asya Çıkmazı: Ne Kaçabiliyorlar Ne de Tutunabiliyorlar”

Tuğgeneral Şikarçi, ABD’nin yalnızca deniz hatlarında değil, bölgenin bütününde stratejik bir felç durumu yaşadığına dikkat çekti. Washington’ın Irak’tan zorunlu çekilme süreci, Suriye’deki üslerine yönelik kesintisiz darbeler ve Yemen’in Kızıldeniz ile Babülmendep Boğazı’nda kurduğu mutlak caydırıcılık karşısında çaresiz kaldığını belirten sözcü, şu değerlendirmede bulundu:

“ABD ordusu Batı Asya’da tam anlamıyla bir bataklığa saplanmıştır. Kendi kurdukları sömürü düzeni ayaklarının altından kayarken, geliştirdikleri hiçbir yeni pakt, üs konuşlandırması veya askeri takviye onları bu tarihi çıkmazdan çekip çıkaramayacaktır. Direniş Ekseni’nin oluşturduğu yeni jeopolitik gerçeklik karşısında Washington ne bölgede kalıcı olabilir ne de arkasında kaos bırakmadan kaçabilir.”

Bölgesel Paktlara ve Güvenlik Arayışlarına Uyarı

Şikarçi’nin açıklamaları; ABD’nin gölgesinde şekillenen “İbrahim Anlaşmaları” deniz koridorları ve son dönemde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçgeninde hayata geçirilen “Mekke Ortak Savunma Anlaşması” gibi yapıların deniz güvenliği iddialarını da doğrudan hedef alıyor. Tahran yönetimi, bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini Washington’ın çökmekte olan şemsiyesine emanet etmelerinin beyhude bir çaba olduğunu belirtiyor. Askeri uzmanlar; Yemen’in Kızıldeniz’i siyonist lojistiğe kapatmasının ardından, İran ordusunun Hürmüz Boğazı üzerindeki kesin operasyonel hakimiyetini teyit eden bu çıkışının, Batı ve müttefiklerinin petrol ile ticaret hatlarındaki hareket kabiliyetini tamamen sınırladığını vurguluyor.