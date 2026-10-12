İran’a yönelik savaşta siyasi ara: Batı basınında “kazanan yok” değerlendirmesi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırıları başladığından bu yana, operasyonun ilan edilen hedefleri yalnızca gerçekleşmedi; Batılı yetkililerin ve Amerikan medyasının kabul ettiği üzere saldırganlara stratejik çıkmaz ile saha ve siyasette ağır yenilgiler dayatıldı. Masum öğrenciler dahil sivillerin öldürüldüğü geniş çaplı saldırılarla başlayan savaş, hızla geniş bir insani, güvenlik ve ekonomik boyut kazandı ve uluslararası medyada farklı tepkilere yol açtı.

Dünya medyası, kendi yaklaşımlarıyla savaşın anlatısını şekillendirmeye çalıştı. Bu yansımaların incelenmesi, savaşın gerçek durumu ve geleceğine dair daha net bir tablo sunabilir.

İngilizce yayın yapan medya

Bloomberg, eski bir CIA analistinin değerlendirmesine ve savunma uzmanlarının görüşlerine dayandırdığı haberinde, ABD’nin büyük saldırılarına verilen aranın İran’a askeri kapasitesini yeniden tesis etme fırsatı verebileceğini yazdı. Bir araştırmacıya göre İran’ın seyir füzesi stokları hâlâ kayda değer olabilir. Araştırmacı, savaşın ilerleyen aşamalarında gemisavar saldırıların yoğunlaşabileceğini de öngörüyor.

Savaşın ekonomik ve güvenlik yansımaları sürüyor. Petrol varil fiyatı 100 doların üzerinde seyrederken, tankerlerin günlük kiralama maliyeti savaş öncesinde 50 bin doların altındayken yaklaşık 1,2 milyon dolara yükseldi. Yemen’deki Ensarullah’ın Suudi Arabistan’daki iki havalimanına yönelik füze saldırıları, Kızıldeniz üzerinden alternatif petrol ihracat yollarının güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.

Rapor, İran’ın silah üretim kapasitesi zarar görmüş olsa bile mevcut stoklar, yerli gemisavar füze üretimi ve dağlık bölgelerdeki doğal sığınakların İran’ın operasyonel kabiliyetini korumasına yardımcı olabileceğini vurguluyor. Bir uzmana göre ticari gemilerin hedeflenmesi için hassas istihbarat elde edilmesi, gemisavar saldırıların en önemli zorluklarından biri.

Washington Post, Pentagon’un İran’a yönelik operasyonlarla bağlantılı resmi ABD askeri ölü sayısını artırarak Savunma Kayıpları Analiz Sistemi’nde (DCAS) 21’e çıkardığını bildirdi. Bu sayı, Kuveyt’te bir ABD Ulusal Muhafız üyesinin ölümü ve eylülde bir deniz kuvvetleri personelinin intiharı dahil iki yeni gayri muharip ölümü kapsıyor. Güncellenen verilere göre 865 ABD askeri de yaralandı.

Bu düzeltme, Washington Post’un geçen ay altı Amerikalı yetkilinin bilgisine dayanarak ölü asker sayısının Pentagon’un kamuya açık veri tabanında kayıtlı rakamdan fazla olduğunu bildirmesinin ardından yapıldı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth o dönemde bu haberi “düpedüz yalan” olarak nitelendirmişti. Ancak Pentagon şimdi resmi istatistikleri düzeltmiş durumda.

Bu 21 kişiye ek olarak ABD ordusu, mayısta Irak’ta bir eğitim kazasında hayatını kaybeden Çavuş Devin A. Sible’ın ölümünü de doğruladı. Ordu, ölümünün İran’a yönelik savaşla bağlantılı olmadığını ve DEAŞ’a karşı operasyonlar kapsamında kaydedildiğini belirtiyor. Bu vaka da hesaba katıldığında, 28 Şubat’ta İran’a yönelik operasyonların başlamasından bu yana Orta Doğu’da hayatını kaybeden ABD askerlerinin toplam sayısı 22’ye ulaşıyor.

Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi’ndeki iki kıdemli Demokrat üye, istatistik düzeltmesini gerekli bir adım olarak değerlendirirken, Kongre’nin rakamları düzeltmek zorunda kalmasını eleştirdi. Pentagon ise kayıp kayıt yöntemini revize ettiğini ve “durumu belirsiz” kategorisi eklediğini açıkladı.

Rapor, savaşın ortasında kayıt yönteminin değiştirilmesinin istatistiklerin ayrıştırılmasını ve operasyonun insani maliyetinin kamuoyu ile yasa koyucular nezdinde doğru değerlendirilmesini zorlaştırdığını belirtiyor. Eleştirmenler, bu değişiklikleri gerçek kayıp boyutunun gizlenmesine yönelik olası bir adım olarak görüyor.

Associated Press, yedi aylık İran-ABD savaşına ilişkin haberinde, 3 Kasım’daki ABD ara seçimlerinin yaklaşmasına ve savaşın ekonomik sonuçlarına yönelik kamu hoşnutsuzluğunun artmasına rağmen Tahran ve Donald Trump’ın her ikisinin de ABD seçim takviminin kararlarında belirleyici olmadığını vurguladığını yazdı.

AP-NORC merkezinin anketine göre Amerikalıların yüzde 69’u savaşın maliyetine değmediğini düşünüyor; bu oran temmuzda yüzde 64’tü. Trump’ın İran konusunu yönetme biçiminden memnun olanların oranı ise yalnızca yüzde 28. Benzin ve gıda fiyatlarındaki artış, Michigan’dan Mike Rogers ve Iowa’dan Ashley Hinson gibi bazı Cumhuriyetçi adayların savaşın hızla sona ermesini talep etmesine veya maliyetinin halka yüklenmesine karşı çıkmasına yol açtı.

Diplomasi alanında rapor, Trump’ın İran’ın Hürmüz Boğazı’nın açılmasına ilişkin önerisini reddetmesinin ardından dolaylı müzakerelerin tıkandığını; ancak İranlı yetkililerin ABD’den karşı öneri aldıklarını bildirdi. Tahran, deniz ablukasının kaldırılması ve yaptırımların azaltılmasının tankerlere yönelik saldırıların durdurulması anlaşmasından önce yapılması gerektiğini söylüyor. Trump ise saldırıların yeniden başlatılması tehdidinde bulunurken İran’ı ABD taleplerini kabul etmeye zorlamak için ekonomik baskı ve petrol ablukasından söz ediyor.

Rapor ayrıca Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlere yönelik saldırıların arttığını ve Babülmendep’te gerilimin yayıldığını bildiriyor.

Arap medyası

Al Jazeera, bir makalesinde İngiltere ile ABD’nin deniz yönetimini Hürmüz Boğazı’na odaklanarak karşılaştırıyor. Yazar, İngiltere’nin ticaret yollarının güvenliğini sağlama konusundaki tarihsel deneyiminin, ABD’nin mevcut performansına kıyasla farklı sonuçlar doğurduğunu savunuyor.

İngiltere 19. yüzyılda deniz gücü, antlaşmalar ve yerel aktörlerle işbirliğini birleştirerek denizcilik güvenliğine katkı sağladı; ancak ABD ve İsrail’in İran’a karşı savaşı Hürmüz Boğazı’nı ekonomik ve jeopolitik bir kriz merkezine dönüştürdü. Boğaz, günlük yaklaşık 20 milyon varil petrolün ve küresel sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin beşte birinin geçiş güzergâhı.

Yazar, Alfred Mahan’ın deniz gücü teorisine atıfla güç yoğunlaşması ve stratejik dar geçitlerin kontrolünün uluslararası nüfuz yarattığını vurguluyor. İran da İHA’lar, deniz mayınları ve yönlendirilebilir platformlar kullanarak ABD filosunun hareket serbestisini sınırlamayı başardı.

Yazara göre Washington’un yanlış hesapları, İran’ın gücünü hafife alması ve savaşın sonuçlarını yönetecek stratejiden yoksun olması, krizin tırmanmasının ana nedeni. Çözümü ise krizin siyasi ve stratejik yönetiminde ve denizcilik güvenliğinin yeniden tesis edilmesinde görüyor.

Rai Al-Yaum, bir makalesinde Trump’ın Putin ile ABD ve dünya pazarında Rus dizeli tedariki konusunda anlaştığını yazdı; anlaşma yüz binlerce ton yakıt ve sonraki sevkiyatları kapsıyor. Bu karar, ABD’de yakıt fiyatlarının artması ve İran’la savaşın enerji piyasalarında yol açtığı bozulmanın ardından alındı. Washington ayrıca Rus dizeli ithalatına Nisan 2027’ye kadar geçici izin verdi; Zelenski bu adımı Rusya’nın savaşını finansal olarak güçlendirmekle değerlendirdi.

Yazar, bu anlaşmanın Batı siyasetindeki çelişkiyi ortaya koyduğunu düşünüyor: ABD bir yandan Rusya’yı ekonomik olarak zayıflatmaya çalışırken diğer yandan iç ihtiyaçlarını karşılamak için bu ülkenin enerjisine başvuruyor. Ukrayna’nın Rus rafinerilerine saldırıları da Washington ile Kiev arasındaki anlaşmazlığı körükledi.

Makale, Rusya-ABD petrol anlaşmasının Washington’un Basra Körfezi enerji yollarına bağımlılığını azaltabileceğini ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nda amaçladığı ekonomik baskının bir kısmını etkisiz kılabileceğini ekliyor; ancak sınırlı yakıt ikamesinin Hürmüz’deki geniş çaplı denizcilik krizini çözemeyeceğini belirtiyor. Ayrıca Putin’in İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun Rusya’ya transferi önerisini gündeme getirdiği kaydediliyor.

Al-Mayadeen, bir makalesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun 7 Ekim 2026’da Atina’daki konuşmasında antik Yunanistan-İran savaşlarına ve MÖ 480’de Kserkses’in Atina’ya saldırısına atıfla mevcut İran karşıtlığını Atina ile İran arasındaki bir medeniyet çatışmasının devamı gibi göstermeye çalıştığını yazdı.

Yazar, bu yaklaşımın Binyamin Netanyahu ve İsrail sağının söylemine benzediğini düşünüyor; onlar da antik tarihi bugünkü düşmanlarla ilişkilendirerek tarihsel ve sürekli bir mücadele anlatısı kuruyor. Bu anlatı, sabit ve sürekli kimlikler varsayımına dayanıyor; oysa bugünkü İran, Ahameniş İmparatorluğu’nun siyasi devamı değil ve ABD de antik Atina’nın doğrudan mirasçısı sayılmaz.

Yazar ayrıca İran ile Batı ilişkilerinin yalnızca düşmanca olmadığını, Batı siyasi düşüncesinin İran mirasından, özellikle Kyros’un yönetim modelinden etkilendiğini vurguluyor. Ona göre bu tür anlatılar siyasi anlaşmazlıkları kimliksel ve varoluşsal bir karşıtlığa dönüştürerek müzakere, uzlaşma ve çatışma çözümü imkânını azaltıyor.

Çin ve Rus medyası

Rusya’nın RT televizyonu, “İran teslim olmayacak; Trump zor durumda” başlıklı haberinde Ruslan Dmitriyev imzasıyla İran’la savaşın ABD Başkanı Donald Trump için siyasi ve askeri sonuçlarını, Kongre ara seçimleri arifesinde ele aldı.

Rapor, İran’la savaşın Amerikan medyasının gündemine geri dönmesine dikkat çekerek yakıt fiyatlarındaki artışın ve çatışmanın ekonomik sonuçlarının ABD iç siyasetini etkileyebileceğini vurguluyor. Siyasi analist Dmitri Juravlev, Trump’ın Orta Doğu’daki adımlarıyla zor bir konuma düştüğünü düşünüyor; çünkü ABD’nin zaferi garanti edecek net bir seçeneği yok, ancak yenilgiyi de kabul edemez.

Juravlev’e göre müzakereler sürebilir, ancak ABD askeri saldırıları yeniden başlayabilir ve hava saldırılarının kapsamı genişleyebilir. Buna karşılık kara operasyonu Washington için ağır maliyetler doğurabilir; zira geniş çaplı ABD askeri kayıpları Trump’ın siyasi geleceğini riske atabilir.

Analist, İran’a karşı on yıllara dayanan yaptırım deneyimine işaret ederek Tahran’ın uzun süreli baskılara dayanma ve karşıtlığı sürdürme konusunda sabırlı olabileceğini düşünüyor. ABD’nin İran’da darbe beklentisine bağlanmasının da hatalı olduğunu belirtiyor ve böyle bir gelişme olasılığını reddediyor.

Rapor genel olarak ABD’nin askeri seçeneklerinin sınırlılığını ve savaşın sürmesinin iç maliyetlerini, İran’ın uzun vadeli direnme kapasitesi karşısında gelecekteki gelişmelerin belirleyici unsurları olarak değerlendiriyor.

Çin’in Xinhua haber ajansı, “İsrail Araplarının oyları, siyasi dışlanmaya rağmen gelecek başbakanı belirleyebilir” başlıklı analitik haberinde, Filistinli Arap vatandaşların 27 Ekim’deki İsrail parlamento seçimlerinde gelecek hükümetin kurulmasında belirleyici rol oynayacağını; ancak Başbakan Binyamin Netanyahu ile ana rakibi Gadi Eisenkot’un her ikisinin de Arap partilerinin hükümet koalisyonuna katılmasına karşı çıktığını yazdı.

İsrail’in Kanal 4 Ekim anketine göre Netanyahu’nun sağcı koalisyonu 51, ağırlıklı olarak Yahudi muhalefet partileri 52 sandalye kazanacak; Arap partileri ise toplam 13 sandalye elde edecek. Hükümet kurmak için 120 sandalyeli Knesset’te en az 61 sandalye gerektiğinden Arap partilerinin desteği gelecek hükümetin belirlenmesinde kritik olabilir.

Rapor, Netanyahu’nun Arapların rakiplerine desteğini ülkeye yönelik bir tehdit olarak sunduğunu, Eisenkot’un ise bu söylemi eleştirmesine rağmen Arap partilerinin katılımı için fiilen koalisyona girişlerini engelleyen şartlar belirlediğini ekliyor. Balad Partisi lideri Sami Abu Şehade’nin adaylığının geçersiz sayılması da İsrail’deki Arap toplumunda eleştirilere yol açtı. Arap partileri ise parlamento güçlerini suç ve cinayetle mücadele, ev yıkımlarının durdurulması ve Filistin devletinin kurulmasının ilerletilmesi için kullanmaya çalışıyor. Xinhua, seçimin temel çelişkisinin Arap oylarının hükümetin belirlenmesindeki olası etkisi ile temsilcilerinin siyasi dışlanmışlığının sürmesi olduğu sonucuna varıyor.