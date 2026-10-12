Lübnan Direnişinden Bölgesel Rest: “Hürmüz ve Babülmendep Boğazları Direnişin Stratejik Kilididir, Kuşatmayla Bizi Geriletemezler”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah Milletvekili Hüseyin Hac Hasan, Lübnan’da düzenlenen siyasi ve kitlesel bir panelde yaptığı konuşmada, Washington ve Tel Aviv hattından yürütülen psikolojik harp, ekonomik abluka ve diplomatik şantaj politikalarına sert tepki gösterdi. Lübnan’ın iç siyasi dengelerini Direniş aleyhine kışkırtmaya çalışan aktörlere seslenen Hac Hasan, şu ifadeleri kullandı:

“Lübnan halkının onurunu ve egemenliğini savunan Direniş, ne ekonomik ablukalarla ne de uluslararası baskı mekanizmalarıyla geriletilebilir. Sahadaki askeri gücümüz, caydırıcılık kapasitemiz ve halk desteğimiz dünkünden çok daha tahkim edilmiş durumdadır. Bizi Lübnan içinde köşeye sıkıştırmaya çalışanlar, Direniş Ekseni’nin bölgesel çapta kurduğu stratejik derinliği kavramaktan acizdir.”

Hürmüz ve Babülmendep: Bölgesel Boğma Hattı

Konuşmasında deniz jeopolitiğine ve kritik enerji koridorlarına geniş yer ayıran Hac Hasan, Direniş Ekseni’nin denizlerdeki operasyonel koordinasyonuna dikkat çekti. Yemen’deki Ensarullah yönetiminin Babülmendep ve Kızıldeniz’de kurduğu deniz ablukası ile İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki mutlak egemenlik denetiminin tek bir stratejik bütün olduğunu belirten Hac Hasan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı, bölgenin kaderini tayin eden en kritik jeopolitik denklemi oluşturmaktadır. Bu iki boğaz, emperyalist güçlerin ve Siyonist rejimin şahdamarıdır. Yemen’in Kızıldeniz’de yazdığı destan ile Tahran’ın Hürmüz’deki kararlı duruşu, Batı’nın ve İsrail’in bölgedeki lojistik ve askeri tahakkümünü kırmıştır. Artık hiçbir güç Direniş’in onaylamadığı bir güvenlik mimarisini bu sulara dayatamaz.”

“Normalleşme Projeleri ve Yeni Paktlar Çaresizliğin İtirafıdır”

Hac Hasan’ın açıklamaları; İsrail ile entegrasyonu hedefleyen “İbrahim Anlaşmaları” koridorlarının ve ardından Türkiye, Suudi Arabistan ile Pakistan arasında tesis edilen “Mekke Ortak Savunma Anlaşması” gibi bölgesel savunma paktlarının kırılganlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Lübnanlı parlamenter, Filistin davasını tasfiye ederek petrol ve ticaret yollarını güvenceye almaya çalışan rejimlerin büyük bir yanılgı içinde olduğunu ifade etti. Hac Hasan, “Kudüs ve Gazze kan ağlarken kendi kasalarını ve petrol akışını kurtarmak için ittifak kuranlar, denklemin Hürmüz’den Babülmendep’e ve Beyrut’a kadar uzanan Direniş hattında belirlendiğini görmek zorundadır” diyerek sözlerini tamamladı.