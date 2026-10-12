Yemen’den Suudi Arabistan’ın derinliklerine dört operasyon

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, yayımladığı video mesajda Suudi Arabistan’ın derinliklerinde dört özel ve karma operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Seri’nin açıklamasına göre, Suudi Arabistan son 24 saatte Yemen’e yönelik saldırılarında başkent Sana ile Taiz, Marib, Cevf, Hacce, Hudeyde ve Saada illerine 124 hava saldırısı düzenledi. Ülkeye yönelik gerilimin başlangıcından bu yana toplam hava saldırısı sayısı 2 bin 58’e ulaştı. Saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere geniş çaplı katliamlar gerçekleştirildi.

Seri, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin son 24 saatte balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA’larla dört özel operasyon düzenlediğini belirtti:

Birinci operasyonda Riyad’daki Kral Halid Havalimanı evvelsi günden bu yana üç aşamada hedef alındı; uçuşlar durduruldu ve havalimanı tamamen kapatıldı.

İkinci operasyonda Aramco’ya bağlı Şakdam gaz santrali Doğu Bölgesi’nde vuruldu ve geniş çaplı yangın çıktı.

Üçüncü operasyonda Aramco’nun Tanajib petrol tesisi Doğu Bölgesi’nde hedef alındı ve tesiste yangın çıktı.

Dördüncü operasyonda Suudi Arabistan’ın doğusundaki Dammam kentinde bulunan Kral Fahd Havalimanı vuruldu. İsabetli saldırının ardından havalimanında uçuşlar durduruldu.

Öte yandan Yemen Silahlı Kuvvetleri, Ras el-Arar ve es-Sakya bölgelerinde Suudi kuvvetlerinin ve teçhizatının konuşlandığı noktaları 6 balistik füze ve 2 İHA ile hedef aldı. Saldırılarda onlarca kişinin öldüğü veya yaralandığı belirtildi. Yemen güçleri ayrıca yerli üretim çok sayıda yerden havaya füzeyle Suudi savaş uçaklarıyla karşılaştı ve uçakları geri çekilmeye zorladı.

Seri, tüm uluslararası şirketlere, uzmanlara, çalışanlara, işçilere ve dünyanın her ülkesinden yolculara Suudi Arabistan havalimanlarına uçuşun sonuçları konusunda yeniden uyarıda bulundu. Açıklamada, Mekke ve Medine’deki kutsal bölgelerin havalimanları veya hava sahası hariç, Suudi Arabistan havalimanlarının güvenli olmadığı vurgulandı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin Suudi Arabistan’ın derinliklerine yönelik operasyonlarını artırarak sürdüreceği belirtilen açıklamada, “kuşatmaya karşı kuşatma, tırmandırmaya karşı tırmandırma” denkleminin yerleştirileceği ve Suudi kuvvetleri ile teçhizatının bulunduğu noktaların hedef alınmaya devam edeceği ifade edildi. Açıklamada, saldırılar durdurulana ve Yemen halkına yönelik kuşatma sona erene kadar operasyonların süreceği kaydedildi.