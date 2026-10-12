ABD’de akaryakıt krizi seçim öncesi Trump’ı sıkıştırıyor: Hürmüz iddiaları sahayla çelişiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İki ay önce Hürmüz Boğazı üzerinde “tam kontrol” sağlandığını söyleyen Trump, bugün ülkesinin ihtiyaç duyduğu yakıtın bir bölümünü temin etmek için Putin’e telefon açtı.

“Önce Amerika” sloganıyla ve Çin, Rusya ile İran’ı aynı anda tehdit ederek göreve gelen bir başkanın, kendi ülkesindeki benzin istasyonlarında fiyatları düşürmek için Moskova’yı arayıp Vladimir Putin’den dizel istemesi, küresel güç denkleminde başka bir şeyin değiştiğini gösteriyor. Bu tablo, Trump’ın seçim kampanyası merkezlerinde değil, ABD’deki akaryakıt istasyonlarının önündeki uzun araç kuyruklarında kendini gösteriyor.

Kendi yarattığı çıkmaz

Birkaç ay önce ABD ordusu filolarını İran’ın güney sularına gönderip Hürmüz Boğazı’nın doğusundaki mevzileri vurduğunda, Beyaz Saray bu operasyonu “akıllı caydırıcılık” olarak adlandırdı. Ancak pratikte olan ne caydırıcılıktı ne de akıllıca. İran Silahlı Kuvvetleri, hesaplı bir karşılıkla hızlı botlar, intihar İHA’ları ve deniz mayınlarıyla Hürmüz’ü geçen petrol tankerleri için güvensiz hale getirdi. Deniz sigorta şirketleri birkaç gün içinde Hürmüz’den geçen gemilerin sigorta primlerini birkaç kat artırdı; birçok deniz taşımacılığı hattı alternatif güzergâhları seçti ya da seferleri tamamen iptal etti.

Sonuç? ABD’de benzin fiyatı son sekiz haftada yüzde 30’dan fazla arttı; kamyon ve yük trenlerinin ana yakıtı olan dizel tarihi bir rekor kırdı. Orta Batı’daki bazı eyaletlerde benzin istasyonlarının önündeki kuyruklar birkaç kilometreye ulaştı ve kamyon şoförleri hareket edemez hale geldi.

Trump şimdi, yakıt fiyatlarına dair her açıklamasının aleyhine döneceği bir konumda. Sessizliği acizliğin işareti; konuşması ise “ilk günde fiyatları düşürme” vaat ettiği günleri hatırlatıyor.

Ara seçimler: Trump için sıfır saat

Yakıt krizi başka bir zamanda patlak vermiş olsaydı, Trump nefes alma imkânı bulabilirdi. Ancak ABD’nin siyasi takvimi buna izin vermiyor. 3 Kasım’da Kongre ara seçimleri yapılacak ve tüm işaretler Cumhuriyetçiler için siyasi bir felakete işaret ediyor.

CNN ve New York Times gibi kanalların son anketleri, ulusal düzeyde Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında yüzde 8 ila 12 arasında bir fark gösteriyor. Pennsylvania, Michigan, Arizona ve Georgia gibi kilit eyaletlerde durum daha da kötü. Yakıt fiyatı, enflasyon ve göç meselesiyle birlikte Amerikalı seçmenlerin doğrudan Trump’la ilişkilendirdiği üç konudan biri.

Trump, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi’ni kaybetmesi halinde sadece azil sürecinin başlayacağını değil, hükümetinin sunacağı her yasa tasarısının Kongre komitelerinde rafa kaldırılacağını da iyi biliyor. Bu durumda başkanlığının son iki yılı, ABD tarihinde az görülmüş bir atalet dönemine dönüşür.

Telefon görüşmesi: Krizin sonu mu, yeni bir krizin başlangıcı mı?

Böyle bir ortamda geçen cuma Beyaz Saray ile Kremlin arasında telefon görüşmesi yapıldı. Trump görüşmeden sonra Truth Social platformunda diyaloğun “çok başarılı” geçtiğini ve Rusya’nın derhal ABD pazarına 300 bin ton dizel sevk edeceğini yazdı. Ona göre kasımda 500 bin ton, ardından 1 milyon ton daha aynı yoldan gidecek; devamında Rus rafinerilerinin durumuna bağlı olarak 3 milyon ton daha teslim edilecek.

Putin de karşılık olarak Moskova’nın ABD ve dünya pazarları için petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeye hazır olduğunu açıkladı. Kremlin bu anlaşmayı “Rusya’nın küresel enerji piyasasının istikrarındaki sorumluluğu” çerçevesine oturtmaya çalıştı. Bu söylem Rus kamuoyu için hoş olabilir; ancak pratikte ABD’nin küresel enerji denklemindeki yeni konumuna dair acı bir itiraf niteliğinde.

Bağıran sayı

Ancak basit bir matematik yapalım. ABD günde yaklaşık 3,9 milyon varil orta distilat ürün tüketiyor; bunun belkemiği dizel. Rusya’dan gelecek 300 bin ton dizel yaklaşık 2 milyon varile denk; yani bu yakıt grubunun yaklaşık 13-15 saatlik tüketimi. Daha açık ifadeyle, bu yükün tamamı bir defada ABD topraklarına girse bile ülkenin yalnızca yarım günlük ihtiyacını karşılar.

Bu sayı, birçok Amerikalı analisti sessizliğe iten şey. Muhafazakâr medya bile bu anlaşmanın Trump’ın sorunlarından birini çözeceğini iddia etmekte zorlanıyor. Daha çok, yapısal bir krize gerçek çözüm değil, cumartesi sabahı ABD haber başlıklarında görünmeye yönelik bir propaganda jesti gibi.

Hürmüz’de iddia ile gerçek arasındaki uçurum

Burada, belki de meselenin en önemli katmanına değinmek gerekiyor; onsuz tablo tamamlanmaz.

İki aydan kısa süre önce Donald Trump, Ohio eyaletinde taraftarlarına hitaben yaptığı coşkulu konuşmada kesin bir dille şöyle demişti: “Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrol sahibiyiz. Petrol ihracatı normal koşullara döndü. İran’ın Hürmüz üzerinde hiçbir kontrolü yok.” Hatta bir adım daha atarak şunu iddia etti: “Bu bölgede sadece bir ülke petrol ihraç edemiyor veya mal ithal edemiyor; o ülke de İran.”

Beyaz Saray 14 Ağustos’ta “Trump haklıydı: ABD Hürmüz Boğazı’nı kontrol ediyor” başlıklı resmi bir açıklama bile yayımladı ve İran mayınlarının deniz taşımacılığı güzergâhından temizlendiğini, yaklaşık 1500 geminin ABD güçlerinin koruması altında petrol taşıdığını iddia etti. Fox News’ten New York Post’a kadar muhafazakâr medya, “Trump’ın Hürmüz’deki büyük zaferi”ni yazdı.

Ama sayılar başka bir hikâye anlatıyordu

Ancak bu iddiaların hemen ardından saha raporları tamamen farklı bir anlatı yayımladı. CNBC kısa süre önce gemi takip kaynaklarına dayandırdığı bir haberde, Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişinin ciddi ölçüde azaldığını, bazı günler bu su yolundan yalnızca sekiz geminin geçtiğini yazdı. Kriz öncesinde günlük ortalama geçiş 130 ila 140 gemiydi. Diğer bir deyişle, 1500 geminin geçtiği iddiası sahadaki gerçekle bağdaşmıyordu.

Trump: Tam kontrolden Putin’e telefona

İki ay sonra, Hürmüz’de “tam kontrol”ü vurgulayan aynı Trump, Vladimir Putin ile telefon görüşmesinde bir araya geldi ve ondan ABD pazarına 300 bin ton dizel sevk etmesini istedi. Bu anlaşma Amerikan ve Avrupa medyasında açıkça yankılandı.

PBS, “Trump, ABD politikasında keskin bir dönüşle Rus dizeli için Putin’le anlaştı” başlıklı haberinde bu adımı “Rusya’ya yönelik azami baskı politikasının tamamen tersine dönmesi” olarak nitelendirdi ve birkaç hafta önce Trump’ın gururla “Rusya yaptırımları” yasasını imzaladığını hatırlattı. Söz konusu yasa hükümete Rusya’dan enerji ithalatına tarife koyma yetkisi veriyordu.

Söylem ile saha arasındaki uçurum

Bu uçurum, askeri ve stratejik meseleler analistlerinin son aylarda sık sık işaret ettiği şeydir. Uluslararası bir su yolunda onlarca yıldır seyir füzeleri, hızlı botlar, deniz mayınları, intihar İHA’ları ve elektronik harp ağı konuşlandıran bir ülkeyle karşı karşıyaysanız, birkaç sınırlı operasyon ve birkaç üssü bombalamakla “tam kontrol” iddia edemezsiniz. Bu, ABD’nin 1988’de Basra Körfezi’nde de öğrendiği derstir.

İran Silahlı Kuvvetleri, özellikle Devrim Muhafızları ve Deniz Kuvvetleri, yıllar içinde askeri doktrinini “asimetrik direniş” üzerine kurdu. Hürmüz’den geçişin maliyetini ekonomik ve sigorta açısından küresel denizcilik şirketleri için imkânsız hale getirebileceklerini iyi biliyorlar. Tam da bu oldu.

Konuşmaları yalanlayan sayılar

Rakamlara bakalım. Son krizden önce Hürmüz Boğazı’ndan günde yaklaşık 17 ila 19 milyon varil petrol geçiyordu. Bu hacim, dünya petrol tüketiminin neredeyse beşte birini ve deniz yoluyla yapılan küresel petrol ticaretinin yaklaşık üçte birini oluşturuyordu.

Tanker takip kurumlarının yayımladığı verilere göre son altı haftada Hürmüz’den tanker geçişi yaklaşık yüzde 40 azaldı. CNBC’nin denizcilik sektörü kaynaklarına dayandırdığı haber, krizin zirve günlerinde boğazdan yalnızca sekiz geminin geçtiğini doğruluyor. Bu sayı, Beyaz Saray’ın 1500 gemi geçtiği iddiasıyla yer ile gök arasındaki fark kadar uzak. Bazı büyük Avrupalı petrol şirketleri geçici olarak Hürmüz güzergâhını kullanmayacaklarını açıkladı. Bu güzergâhta tanker sigorta primleri iki aydan kısa sürede 4-5 kat arttı. İşte tam da bu koşullarda Trump, “Tam kontrol bizde” diyor.