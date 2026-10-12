Rızai’den Trump’a sert eleştiri: Hürmüz’de başarısız oldu, kaçakçılığa yöneldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Korgeneral Muhsin Rızai, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’ın yedi şartından bazılarını kabul ettiğini, ancak bu ülkenin verdiği yanıtı yetersiz gördüklerini belirtti.

Rızai, “İran diplomasisi değişti ve artık eski duruma geri dönmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ayrıca bir başka paylaşımında, “İran’ı fethetme hayaliyle Netanyahu’ya kanarak insanlık tarihinin en aptalca savaşlarından birini başlatan Trump, şimdi ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’nı açma girişimindeki başarısızlığının ardından kaçakçılığa yöneldi. ABD ordusu daha önce hiç böyle bir sefalete düşmemişti!” değerlendirmesinde bulundu.