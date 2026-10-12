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Devrim Muhafızları: Epstein’in orduları Fars Körfezi’nde darmadağın edildi

12 Ekim 2026 - 18:09
News ID: 1877245
Devrim Muhafızları: Epstein’in orduları Fars Körfezi’nde darmadağın edildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhebbi, sosyal medya paylaşımında Basra Körfezi’nde “Epstein’ın ordularının” İslami İran savaşçıları tarafından darmadağın edildiğini savundu. Muhebbi, nihai savaşta Batı medeniyetinin rezil bir şekilde Domuzlar Körfezi’ne döneceğini öne sürdü.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:  İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı ve Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhebbi, bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda tarihsel referanslarla güncel savaşlara değindi.

Muhebbi, “Harran Savaşı’nda Crassus’un ordusu Part askerleri tarafından yok edildi. Edessa Savaşı’nda Valerian’ın ordusu Sasani savaşçıları tarafından esir alındı” dedi.

Son dönemde dayatılan savaşlara işaret eden Muhebbi, “Ramazan Savaşı’nda Epstein’ın Basra Körfezi’ndeki orduları İslami İran savaşçılarının gücüyle darmadağın edildi; nihai savaşta Batı medeniyeti rezil bir şekilde Domuzlar Körfezi’ne geri dönecek” ifadelerini kullandı.

DMO Sözcüsü, mesajının sonunda “Bekliyoruz...” dedi.

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