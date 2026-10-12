ABD Dışişleri Bakanı Rubio Atina'da konuştu: Pers-Yunan savaşı benzetmesi yapıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Dışişleri Bakanı, birkaç gün önce Atina’daki Pnyks Tepesi’nde, antik Atina vatandaşlarının toplandığı yerde bir konuşma yaptı. MÖ 480’de Kserkses’in Atina’ya saldırısını hatırlatarak Yunan mirasından ve Batı gücünün yeniden canlandırılması gereğinden söz etti. Bu anlatı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırgan tutumunun ardından ve artan gerilim döneminde gündeme geldi.

Temel soru şu: Washington, bugünkü politikasını açıklamak için neden 25 asır önceki bir savaşa başvuruyor? Medeniyet tarihçiliği, savaşı meşrulaştırma aracına dönüşebilir mi?

Rubio’nun sözlerinin incelenmesi, antik Yunan mirası ve Batı dayanışması vurgusuna rağmen temel bir çelişkiyi ortaya koyuyor: Tarihsel anlatıdaki saldırgan ve savunucu konumlarıyla ABD’nin İran’a karşı güncel tutumu arasındaki karşılaştırma.

Rubio’nun konuşmasının arka planındaki hedefler

Rubio’nun konuşması altı siyasi ve stratejik açıdan ele alınabilir: Savaşa ideolojik meşruiyet sağlamaktan Batı ittifaklarını güçlendirmeye ve kendi siyasi konumuna kadar.

a) Savaşa ideolojik meşruiyet sağlama

Rubio, Kserkses’in Atina’ya saldırısını Batı medeniyetini yeniden canlandırma anlatısıyla yan yana koydu ve ABD ile Avrupa’nın güce ve özgüvene dönmesi gerektiğini söyledi. Bugünkü savaşı açıkça antik İran-Yunan mücadelesinin devamı olarak adlandırmadı; ancak bu tarihsel çerçeveleme, güncel anlaşmazlığı medeniyetler çatışması biçiminde sunabilir. Bu yaklaşım, Trump yönetiminin İran topraklarına saldırı gerekçelerinin sorgulandığı bir dönemde daha da önem kazanıyor. Rubio Mart 2026’da ABD’nin, İsrail İran’a saldırmayı planladığı için saldırdığını söylemişti; bu sözler MAGA’ya yakın bazı isimlerin bile eleştirisine yol açtı. Böyle bir ortamda medeniyet anlatısı, savaşın gerekliliği ve hukuki temeline ilişkin soruları gölgeleyebilir.

b) İran’ı ötekileştirme

Rubio, ABD’nin Kızılderililerin katledilmesinden Vietnam, Irak ve Afganistan halklarının öldürülmesine uzanan tarihsel saldırı ve işgallerini görmezden gelerek İran İslam Cumhuriyeti’ni “ölüm tarikatı” olarak nitelendirdi ve Batı medeniyeti için tanımladığı değerlerin karşısına koydu. Bu dil, siyasi anlaşmazlığı kimliksel karşıtlığa dönüştürüyor ve baskı ile yüzleşmenin normalleştirilmesine zemin hazırlıyor. Karşı taraf siyasi rakip değil medeniyet tehdidi olarak sunulduğunda, çıkarları, sorumlulukları ve diplomatik çözüm yollarını tartışma imkânı daralıyor. Bu tasvir ayrıca İran halkı, İran kültürü ve ülkenin siyasi yapısı arasındaki farkı yok sayarak tek parça bir düşman imgesi üretiyor.

c) Avrupa üzerinde baskı

Rubio, Avrupa ülkelerinden savunma kapasitelerini artırmalarını ve Batı’ya yönelik olduğu iddia edilen tehditler karşısında daha aktif olmalarını istedi. Bu mesaj, Washington ile Avrupa arasında savunma harcamaları, NATO ve stratejik özerklik konusundaki anlaşmazlıkların olduğu bir bağlamda geldi. Atina’nın seçilmesi ve ortak Batı mirasına vurgu, ABD ile Yunanistan arasındaki savunma ve enerji görüşmeleriyle birlikte Avrupa’nın Washington’ın güvenlik önceliklerine eşlik etmesini güçlendirebilirdi. Dolayısıyla medeniyet anlatısı, tarihsel boyutunun yanı sıra ABD’nin müttefiklerine siyasi mesaj da taşıyordu.

d) “Amerika First”ı Yunan mirasıyla birleştirme

Rubio, “Amerika First” politikasını Batı medeniyetini canlandırma çerçevesinde formüle etti ve milliyetçilik, askeri güç ile özgüveni Yunan mirasına bağlamaya çalıştı. Ancak tarihe atıf, bugünün siyasetine kendiliğinden ahlaki geçerlilik kazandırmaz. Atina demokrasisinin mirası, askeri müdahale veya uluslararası hukukun ihlali için ruhsat değildir; ABD’nin eylemlerinin sonuçlarını bağımsız değerlendirmeden muaf tutamaz.

e) Güvenlik ve enerji gündemi

Konuşmanın ABD ile Yunanistan arasında enerji, savunma ve bölgesel işbirliği konulu stratejik görüşmelerle aynı zamana denk gelmesi, ziyaretin pratik boyutunu öne çıkardı. Yunanistan, Doğu Akdeniz’in güvenlik ve enerji denkleminde önemli bir konuma sahip; onunla işbirliği Washington’ın nüfuzunu korumasına yardımcı olabilir. Ancak bu eşzamanlılık, konuşmanın belirli bir anlaşmayı meşrulaştırmak için tasarlandığını tek başına kanıtlamaz; daha çok tarihsel anlatının kültürel bir programın ötesinde bir bağlamda dile getirildiğini gösterir.

f) Rubio’nun siyasi konumlandırması

Bazı ABD medyası, konuşmanın başkanlık tonuna ve Rubio’nun siyasi geleceğine olası etkisine dikkat çekti. Rubio, tarih, ulusal kimlik ve askeri gücü birbirine bağlayarak Trump yönetiminin ideolojisinin daha tutarlı bir anlatısını sundu. Konuşma, onun ABD’deki muhafazakârlar arasında olası bir gelecek başkan adayı olarak konumunu güçlendirme amacı taşıyordu.

Rubio’nun tarihsel anlatısı neden ters etki yaptı?

Gözlemcilere göre Rubio’nun iddia ettiği bu anlatı üç temel zorlukla karşılaştı: Tarihin araçsal kullanımı geçmişi, ABD’nin iddia ettiği konum ile askeri davranışı arasındaki çelişki ve savaşın hukuki sorularına yanıt verememesi.

1. Netanyahu modelinin tekrarı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mart 2017’de Purim anlatısına atıfla antik İran’ı Yahudilere yönelik tehdit çerçevesinde sunmuştu. İranlı yetkililer onu tarihi çarpıtmakla suçlamış ve Kuruş ile Kserkses döneminde Yahudilerin kurtarıldığına işaret etmişti. Vladimir Putin de Netanyahu ile görüşmesinde bu olayların MÖ 5. yüzyıla ait olduğunu, bugünkü dünyanın başka bir dünya olduğunu hatırlatmıştı. Rubio bu kez Purim yerine Kserkses’in Atina’ya saldırısını öne çıkardı; ancak soru hâlâ geçerliliğini koruyor: Antik tarih, bugünkü anlaşmazlıkların yargılanmasında ne ölçüde temel olabilir?

2. Saldırgan ve savunucu konumlarının tersine dönmesi

Rubio’nun benzetmesi bugünkü savaşa uygulanacaksa, hangi tarafın askeri gücünü diğerine saldırmak için kullandığı sorulmalıdır. Mevcut koşullarda ABD ve İsrail, İran’a askeri saldırılar düzenledi. Dolayısıyla Atina’nın saldırıya uğrayan kent olarak hatırlanması, Washington’a kendiliğinden ahlaki kurban statüsü kazandırmaz. Bu çelişki, ABD bir yandan güç kullanma hakkını vurgularken diğer yandan anlatısını antik saldırganın kınanması üzerine kurduğunda daha da belirginleşiyor.

3. Thymos: Hesap verebilirliği olmayan güç

Rubio, cesaret, onur ve iradeyi vurgulamak için Yunanca “thymos” kavramına başvurdu ve bunu Batı gücünü canlandırma gereğine bağladı. Sorun bu felsefi kavramın kendisi değil, siyasi argümanında kazandığı işlev. Askeri güç, güç kullanımının meşruiyetini kendiliğinden garanti etmez; hiçbir Yunan felsefesi atfı, savaşın başlangıcı, saldırının gerekliliği ve sonuçlarının sorumluluğuna ilişkin hukuki soruların yerini alamaz. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakai de Rubio’nun yorumunu eleştirerek onun thymos kavramını felsefi bağlamından kopardığını ve gücü yüceltmeye hizmet ettirdiğini söyledi.

4. Atina’nın çöküşünden ders

Antik Yunan tarihi yalnızca saldırgana karşı direniş anlatısı değildir; Peloponez Savaşı sırasında Atina’nın Sicilya’ya başarısız seferi de askeri hırsın bir gücün kaynaklarını tüketebileceğini ve çöküşüne yol açabileceğini gösterir. Bu deneyim ABD için de düşündürücüdür: Askeri üstünlük tek başına siyasi başarıyı garanti etmez; savaşın artan insani ve ekonomik maliyetleri bir gücün itibarını ve nüfuzunu zayıflatabilir.

5. İran’ın tepkisi ve yanıtsız savaş sorusu

Rubio’nun sözleri İranlı yetkililerin tepkisi ve iç medyanın eleştirisiyle karşılaştı. Birçok kişi onun anlatısını tarihin seçici kullanımı ve güncel siyasete bağlanması nedeniyle eleştirdi; bazı medya kuruluşları da konuşmayı İran’a karşı savaş için tarihsel ve ideolojik dayanak oluşturma çabası olarak değerlendirdi. Bu tepkiler, bu tür anlatıların mutlaka ikna sağlamadığını ve tarih ile kimlik üzerine tartışmayı şiddetlendirebileceğini gösteriyor.

Ancak uzmanlara göre Rubio’nun anlatısının en önemli zayıflığı, yanıtsız bıraktığı sorularda saklı: Saldırılar neden başladı? Hukuki temeli neydi? Washington’ın hedefleri neler ve çatışmayı bitirmenin yolu ne? Kserkses’e veya Atina mirasına hiçbir atıf, bu meselelerde hesap vermenin yerini alamaz.

Dolayısıyla Rubio’nun Yunan tarihini “Amerika First” siyasetiyle birleştirme çabası temel bir çelişkiyle karşı karşıya: ABD, saldırgana karşı duran bir medeniyetin mirasçısı olduğunu iddia etmeye çalışırken kendisi İran’a saldırıda askeri güç kullanmıştır. Anlatı ile eylem arasındaki bu uçurum, konuşmasının temel sınırlılığıdır; çünkü tarih eğer ölçüt olacaksa, bugünün güçlerini de ahlaki, hukuki ve insani ilkeler önünde hesap vermeye zorlamalıdır.