İran: Hürmüz’de güvenlik, ABD saldırganlığı sürdükçe geri dönmez

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: On4 TV Tahran muhabiri Ebulfezl İcili’nin aktardığı bilgilere göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hürmüz Boğazı

Bekayi, Trump’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin iddialarına tepki göstererek, “Amerikalıların iddiaları sahada tanık olduklarımızla örtüşmüyor. Devam edip İran’ın kozunu kaybettiğini söyleyebilirler, ancak biz işimizi yapıyoruz. Piyasaların da kendi kuralları vardır ve bunlara aldırmazlar” dedi.

“Hürmüz Boğazı’nda yaşananlar koz yaratmak için değildi. Orada tanık olduklarımız ABD ve Siyonist rejimin saldırganlığının sonucudur ve biz uluslararası hukuka dayanarak bazı adımlar attık. ABD savaşı sürdürdüğü müddetçe bu su yoluna güvenlik geri dönmez. Bu durumdan memnun değiliz, ancak ne yapalım ki ABD saldırganlığıyla hem bölgeye hem dünyaya sorun çıkardı” ifadelerini kullandı.

Müzakereler

Bekayi, Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai’nin ABD’ye yanıt konusundaki açıklamalarına ilişkin olarak mesaj teatisinin arabulucular aracılığıyla sürdüğünü söyledi. New York’ta dile getirilenlerin İran’ın meşru haklarına yönelik talepler olduğunu belirten Bekayi, yedi madde arasında ablukanın kaldırılması, tüm cephelerde savaşın durdurulması ve İran’ın varlıklarının serbest bırakılmasının bulunduğunu kaydetti.

Bekayi, “İslamabad Mutabakat Zaptı’nda ne varsa aynısıdır. Bu süre zarfında ABD yeni yaptırımlar uyguladı ve bunların kaldırılması gerekiyor” dedi.

Amerikan tarafının hâlâ asıl meselenin İran’ın nükleer programı olduğunu iddia ettiğini ve nükleer silah tehlikesini gündeme getirdiğini aktaran Bekayi, dile getirilen hususun yetersiz olduğunu, mevcut durumda kendi önceliklerini göz önünde bulundurmaları gerektiğini ifade etti. Bekayi, ABD’nin dile getirdiği hususları incelediklerini ve tamamlandığında arabuluculara ileteceklerini söyledi.

Yemen

Bekayi, İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının telefon görüşmesi ile Wall Street Journal’ın Suudi Veliaht Prensi’ne ilişkin haberine dair değerlendirmede bulundu. İran ile bölge ülkeleri arasındaki görüşmelerin sürekli olduğunu belirten Bekayi, Arap Yarımadası’nda yaşananlardan endişe duyduklarını söyledi.

“Gerilimin sürmesinin bölgede yalnızca Siyonist rejimin işine yarayacağına inanıyoruz ve iki İslam ülkesi arasında savaşın sürmesini istemiyoruz” diyen Bekayi, Yemen halkının ablukadan uzak, onurlu bir yaşam sürme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Son 12 yılda tanık olduklarının İslami açıdan mazur görülemeyeceğini belirten Bekayi, gerilimin diyalog yoluyla çözülmesine yardımcı olmaya hazır olduklarını açıkladı. Yemen meselesinin daha önce önceki müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğini, bir yol haritası çizildiğini ancak devam etmediğini hatırlatan Bekayi, tırmanma konusunda uyardıklarını ve taleplerinin diyalog ve etkileşim yoluyla çözüm olduğunu söyledi.

Rusya ve Putin-Trump teması

Bekayi, Tesnim’in İran ve Rusya cumhurbaşkanlarının görüşmesi ile Putin’in bu görüşmeden sonra Trump ile temasa geçmesine ilişkin sorusunu yanıtladı. Rusya ile nükleer mesele hakkındaki istişarelerin yeni olmadığını belirten Bekayi, Rusya’nın JCPOA mutabakatında olumlu rol oynadığını ve karşılıklı güvene dayalı ilişkinin iki ülke arasındaki sermayelerden biri olduğunu söyledi.

Türkmenistan’daki iki cumhurbaşkanı arasındaki görüşmede İran Cumhurbaşkanı’nın tutumlarını ve İran’ın yedi maddelik planını anlattığını, İran’ın kaygılarını dile getirdiğini aktaran Bekayi, Rusya Devlet Başkanı’nın Trump ile görüşme yapacağı göz önüne alındığında bazı noktaların ifade edildiğini, ancak bunun yalnızca tutumların dile getirilmesi olduğunu kaydetti.

Bekayi, Pakistan ve Katar’ın İran ile Amerika arasında arabuluculuk rolünü üstlendiğini belirtti.

Fransa’nın öğrencilere yönelik tutumu

Bekayi, İran’ın Fransa polisinin öğrencilere yönelik davranışından duyduğu endişeye ilişkin olarak, “Bunu çok açık biçimde yaptık. Tahran’daki Fransa Büyükelçiliği aracılığıyla, Fransa’nın insan hakları ihlaline ilişkin İran’ın endişesi bir nota ile iletildi. Fransa kesinlikle gözaltına aldığı 5 bin kişiyi ve uygulanan şiddeti takip etmelidir” dedi.

Hürmüz Boğazı İran güçlerinin gözetiminde

Bekayi, ABD’nin BAE yardımıyla akaryakıt kaçakçılığına ilişkin olarak şunları söyledi: “ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı kötüye kullanarak İran’a karşı askeri eylemler tasarlaması ve yasa dışı geçiş ile akaryakıt kaçakçılığı için kullanması konusunda şüphe yoktur. Bu durum, Mutabakat Zaptı’nın sonucu, tam da ABD’nin ahde vefasızlığının sonucuydu.”

Bekayi, Hürmüz Boğazı’nın İran güçlerinin gözetimi altında olduğunu ve İran’ın çıkarlarını korumak için her türlü adımın atıldığını ifade etti.